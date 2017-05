Senador Girardi acusa a empresario gastronómico por agresión en avión

El senador Guido Girardi acusó al empresario Óscar Fuenzalida de la agresión verbal que recibió el parlamentario arriba de un avión el pasado 3 de mayo y que se viralizó mediante un vídeo que circulo por las redes sociales.

Según informó el vicepresidente del Senado, la persona que lo increpó tendría franquicias de comida chatarra y ello habría motivado los insultos, debido a que el legislador es uno de los autores del proyecto Altos En… que regula a la empresa alimentaria.

“Me llamó la atención que fueran el agresor y su pareja quienes grabaran y luego subieran las imágenes a las redes sociales. Pero no me sorprendió cuando, a través de diversos medios, me enteré que el agresor era Óscar Fuenzalida Calvo, dueño de franquicias de Doggis, Mamut, Juan Maestro, Popeye y de otros locales de comida chatarra que hay en Chile”, remarcó.

En dicho contexto, el legislador afirmó que “tengo plena conciencia de la distancia, muchas veces justificada, que la ciudadanía tiene con la política, pero es primera vez que enfrento una situación gobernada por la violencia y por el odio y con un claro intento de intimidación y desacreditación”.