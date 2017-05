Donald Trump despide al director del FBI

El presidente Donald Trump despidió este martes al director de la policía federal estadounidense (FBI), James Comey, quien estaba al frente de una investigación sobre los contactos entre el comité de campaña de Trump y autoridades rusas.

“El presidente actuó basado en la clara recomendación del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto”, informó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en una nota oficial a su vez que afirmaba que “la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente”.

El propio presidente envió hoy una carta a Comey, difundida por varios medios estadounidenses, en la que le informa sobre su despido “con efecto inmediato”.

“Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró”, dice Trump en la misiva, en una aparente referencia a la pesquisa del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del actual mandatario.

Durante la semana pasada el ex director del FBI declaró que la asesora de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, Huma Abedín, envío “miles” de correos a su esposo Anthony Weiner, quien fue representante por Nueva York, entre los cuales habían algunos con información clasificada.

Tras la cita la policía federal envío una carta corrigiendo a Comey, señalando que solo fueron “un pequeño número” de correos de los cuales solo dos cadenas contenían información confidencial.

Cabe recordar que James Comey fue quién abrió la investigación por los polémicos correos de Hillary Clinton días antes de la elecciones presidenciales en el país norteamericano en noviembre del 2016.