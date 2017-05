Piñera aseguró que no aceptará a "cualquier persona que quiera venir a Chile"

En el marco de un seminario organizado por El Mercurio de Antofagasta, el precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera se refirió a las políticas migratorias que adoptaría de ser electo por segunda vez presidente de Chile.

“Creo que hay que tener sentido común, no tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile”, señaló el precandidato.

No obstante, también destacó la contribución de los inmigrantes al país indicando que “si hacemos una política xenófoba que no entre nadie, me parecería un error porque la migración trae muchos valores”, según recoge La Tercera.

De la misma manera, Piñera prometió que de transformarse en el próximo mandatario combatirá la delincuencia, contrabando, narcotráfico y migración ilegal proveniente del extranjero. “Vamos a cerrar las puertas a todo lo que es malo para Chile”, aseguró.