​Detectan en la Antártica formación de hielo "Piel de Dragón"

El doctor Guy Williams, uno de los 27 científicos de una expedición a la Antártica, capturó las imágenes del hielo de piel de dragón. Williams dijo a Reuters que este hielo no se había visto en la Antártica desde 2007.Williams dijo en un comunicado en el sitio web del Institute for Marine and Antarctica que el hielo “es muy raro, extraño, evidencia de un caos más oscuro en el reino criosférico”.”Dragon-piel-hielo” se forma cuando los vientos intensos levantan continuamente el hielo superficial y revelan el agua debajo. El agua entonces se congela y produce una escala como patrón. Video: Reuters.