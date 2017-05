Concejala que tuvo conflicto con Cathy Barriga: “Asumo mi error de haber ido al matinal”

A primera hora de este jueves, la concejal del Partido Socialista de la comuna de Maipú, Marcela Silva, se presentó en el matinal Bienvenidos de Canal 13, al que fue invitada para aclarar el altercado que tuvo con la alcaldesa Cathy Barriga durante la sesión del consejo municipal del martes de esta semana.

En medio de la discusión, a la que al poco rato se sumó Felipe Contreras, administrador municipal de Maipú y la misma alcaldesa, quienes se refirieron al conflicto de interés que tendría la concejala Silva con algunas personas desvinculadas de la gestión municipal.

Frente a este tema y a las críticas que ha recibido por dar sus argumentos a través de televisión, mismo juicio que se le hizo a Barriga, la concejala del PS aseguró a Publimetro que su poco manejo comunicacional le jugó una mala pasada.

“Asumo mi error de haber ido (matinal), jamás había ido a un medio de televisión, es primera vez y fue netamente para aclarar el tema de la censura de los consejos. Lamentablemente, la alcaldesa que tiene dominio en los medios, sacó temas que a lo mejor se excusa en que estoy molesta con ella por el tema de los despidos y la verdad es que no es así”, expresó la concejal a Publimetro.

Silva aprovechó la instancia para reiterar que sus cuestionamientos hacia la gestión de Barriga, no tienen que ver con la labor que desempeñó la ahora alcaldesa en televisión, y si bien acepta las críticas por su aparición en un programa de televisión, seguirá ejerciendo si labor de fiscalizar.

“Lo que haya hecho antes no es tema. Yo no tengo manejo en televisión y acepto las críticas, pero no voy a ocultar nada, tengo mis manos limpias y conciencia tranquila, ella trató de desvirtuar la conversación y se sumó a que no tengo experiencia. Acepté la invitación pensando en que se iba a aclarar el tema”, aseguró

Al ser consultada por las acusaciones sobre familiares que trabajan en el municipio, Silva aclara que la única persona que queda es su pareja, Ignacio Aliaga, quien cumple labores como su asesor y cumple con todas las normativas.

“Es verdad. Mi asesor es el padre de mis hijas y es mi persona de absoluta confianza, pero él hace la pega, no es un contrato fantasma y está en los horarios que corresponde, él hace su trabajo y atiende a los vecinos y legalmente puede serlo”, agregó.