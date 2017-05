Medicamentos y aceite de marihuana para todos los bolsillos ¿diferencias?

Los beneficios de la planta de cannabis son bastante amplios, y cuando de medicamentos se trata, su principal uso es el tratamiento del dolor. En este contexto, a partir de esta semana comenzaron a comercializarse dos medicamentos en base a la cuestionada planta. Se trata de T100 y TC100, los que se ofrecerán en dos farmacias, y para su consumo se exigirá receta médica.

Las farmacias encargadas de su comercialización, serán las Farmacias El Carmen. La solución oleosa viene en una presentación de frascos de 25 ml, con concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) de 10 miligramos por ml y 5 miligramos por ml. ¿Sus precios? Cercanos a los 210.000 pesos chilenos.

Otra de las opciones es Sativex, medicamento que aún no se encuentra comercializado, pero cuyo registro sanitario ya fue aprobado el año pasado por el Instituto de Salud Pública (ISP). El medicamento utilizado principalmente para la esclerosis múltiple, cuando llegue al comercio, se venderá bajo la misma modalidad en la que se comercializan T100 y TC100: bajo receta médica retenida y con control de stock.

Este medicamento se distribuye en formato de nebulización oral y es utilizado como tratamiento complementario para pacientes de esclerosis múltiple. El nombre del componente es nabiximols. En tanto, sus principios activos son el tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD).

Entre sus beneficios el medicamento ayudaría a controlar la rigidez muscular que caracteriza a la esclerosis múltiple. La gran diferencia es el precio, el que rondaría cerca del millón de pesos.

¿Es el aceite de canabis una opción más accesible?

Desde hace algún tiempo, desde las farmacias homeopáticas se comercializa opciones como el aceite de cannabis. En el caso de Farmacias Knop, poseen el “Aceite Cannabis Body Wrap” el cual tiene un uso distinto al de los medicamentos. Este aceite promete humectar y nutrir la piel, entregar elasticidad y suavidad. También se recomienda en masajes corporales, junto a cremas o aceites de eucaliptos.

Conversamos con Siria Mora, jefa de desarrollo de Farmacias Knop, quien nos explicó que los aceites que se comercializan no tienen un efecto paliativo del dolor. “Nuestros aceites son fabricados en base a semillas de cannabis y no en base a cogollos, por lo que no poseen ni THC ni CBD”, la experta hace un llamado a la población a informarse bien sobre este tema ya que en otros lugares se comercializa aceite de cannabis con fines medicinales, cuando finalmente solo tiene un uso cosmético.

“Los aceites de cannabis que se comercializan en las farmacias homeopáticas no tienen efectos para paliar el dolor, ya que no tienen THC ni CBD”

La única organización en Chile que está autorizada para la fabricación de aceite en base a cannabis es Fundación Daya. En esta línea, la profesional de Farmacias Knop anunció a Publimetro que el laboratorio de Knop se encuentra trabajando con la fundación y con la Municipalidad de La Florida en un estudio clínico para el desarrollo de un medicamento. Éste si podría contener THC o CBD y su uso estaría enfocado al control del dolor en pacientes oncológicos.

También, Siria Mora señaló que en los próximos meses lanzarán un nuevo aceite cosmético de cannabis, que será orgánico, ya que el que poseen actualmente (si bien es natural), no posee el sello de orgánico. “Si el efecto que se busca, es de relajación muscular, se recomienda el uso del aceite con una crema o aceite en base a eucaliptos”, nos recomendó la especialista, ya que este árbol posee propiedades de ese tipo.

Si bien, quedó claro que los efectos del aceite de canabis que se comercializa en farmacias homeopáticas son principalmente cosméticos, y no son comparables con los efectos paliativos del dolor que poseen los medicamentos en base a THC que ahora son legales, el aceite de canabis puede ser utilizado en masajes. Su valor es de $6.990.

