Benegas se encomienda: "Estamos enfocados para estirar el torneo a la última fecha"

El delantero de Universidad de Chile, Leandro Benegas, se refirió al fin de campeonato de Clausura 2017 de los azules, donde están obligados a ganar a O’Higgins el fin de semana, y además esperar un resultado favorable entre Colo Colo y Antofagasta.

Pese a eso, el atacante mendocino dice que el equipo de Guillermo Hoyos está concentrado sólo en el cuadro de Rancagua, en ganar ese partido y así alargar la infartante definición del torneo para la última fecha del certamen.

“Ojalá que así sea, se pone más lindo el campeonato, vamos a luchar hasta el final y lo primero que hay que hacer es lograr los puntos, estamos enfocados para estirarlo a la última fecha y de ahí que sea lo que dios quiera, así pensamos, que será un final cerrado, yo pienso eso”, señaló Benegas.

Por otra parte, el 7 de los universitarios dijo que no han pedido ningún tipo de ayuda al equipo Puma para que pueda vencer a los albos, y también se refirió a las críticas que han existido por parte de los hinchas en su contra.

“El domingo sólo voy a llamar a mi mujer, a mi mamá por el día de la madre, después no tengo a nadie más a quien llamar. Lo nuestro es O’Higgins y nosotros vamos partido a partido. Si no haces lo tuyo de qué sirve pedir algo a los demás, pensar en nosotros, los tres puntos y se pone más lindo el final de campeonato”, manifestó el delantero.

“Las críticas siempre van a existir si hiciste 10 goles te pedirán 15, si saliste campeón de la Sudamericana te pedirán la Libertadores. Siempre van a existir las criticas, entonces pienso que si uno le presta atención a todos deja de vivir, mientras sea todo futbolísticamente, bien. De ahí que te falten el respeto no me gusta, pero está bien estoy abierto a las críticas porque me ayudan a mejorar”, sentenció.