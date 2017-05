Chile Vamos presenta oficio al Servel por inversiones del Partido Socialista

Un grupo de cinco diputados de Chile Vamos entregó un oficio al Servicio Electoral (Servel) en que piden que se establezca “la legalidad y procedencia” de las millonarias inversiones realizadas por el Partido Socialista en SQM, Pampa Calichera, en las autopistas del Sol y Vespucio Norte, Sonda, entre otras empresas.

El documento fue presentado la mañana de este viernes por los parlamentarios Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Ward (UDI) , María José Hoffman (UDI), Nicolás Monckeberg (RN) y el independiente José Manuel Edwards.

En el texto, los legisladores pidieron al Servel un pronunciamiento respecto a si el fideicomiso del que habla la ley 20.800 “ fue constituido en los tiempos y formas correspondientes ( por el PS), en virtud de lo que exigía el ordenamiento jurídico vigente”.

Publimetro.cl Revelan millonarias inversiones del PS en SQM y concesionarias de autopistas Según un reportaje dado a conocer anoche por AhoraNoticias de Mega, los antecedentes fueron obtenidos a través de Ley de Transparencia.

En este sentido, el oficio indicó que la solicitud tiene como principal objetivo que “se establezca la legalidad y procedencia de las operaciones financieras y transacciones bursátiles realizadas por el Partido Socialista de Chile (…) sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses” y una “violación a las leyes electorales vigentes, especialmente en lo relativo a la prohibición de financiamiento internacional de actividades políticas”.

“Nosotros vamos a evaluar la posibilidad de cambiar el oficio por una denuncia, para que así se pueda investigar de manera más profunda por parte del Servel y en todas las instancias que así corresponda”, señalo Edwards en relación al caso.

Publimetro.cl Radiografía a la “ruta del dinero” en las polémicas inversiones del PS El revuelo generado por un reportaje de TV despertó interrogantes sobre posibles conflictos de interés en ese partido oficialista. Su presidente, Álvaro Elizalde, admitió “error”.

Al respecto, Hoffman dijo “estar preocupada” de que el partido cumple con la normativa vigente, agregando que “queremos saber por parte del Servel cuáles han sido las medidas que han tomado y las que van a tomar para fiscalizar. Que hoy el PS no solamente haya perdido su legitimidad moral, sino saber si está cumpliendo la ley”.

Asimismo, Coloma indicó que “aquí no hubo un error, aquí hay una ilegalidad que se manifiesta en no tener el fideicomiso exigido por la ley (…) eso es lo que hay que averiguar, aquí no estamos ante un simple error, sino una ilegalidad que el PS dice que va a corregir”.