Cargos gerenciales pasan 50% de su jornada en reuniones

Chile es uno de los cinco países OCDE que más trabaja en el mundo, superado sólo por México, Costa Rica, Corea del Sur y Grecia. Esto ha encendido las alarmas en nuestro país, instalando en la agenda pública la discusión de la rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Este debate se sustenta en que estas largas jornadas suelen ser altamente ineficientes. Es más, de acuerdo a la consultora de reclutamiento PageGroup, un gerente chileno pasa la mitad de su jornada semanal de trabajo en comités. Es decir, de las 45 horas que tiene que cumplir, 22,5 corresponden a reuniones. La cifra considera que un ejecutivo tiene, en promedio, 15 juntas laborales a la semana, con una duración de 1,5 horas cada una.

Además, del total de reuniones que entablan, un 20% no son planificadas, es decir, los altos ejecutivos dedican 4,5 horas a la semana a solucionar imprevistos.

“El problema no es el número, sino que muchas de ellas no están agendadas y no poseen un temario definido, por lo que tienen un nivel de eficiencia bajo”, dice Juan Ignacio Silva, regional HR manager de PageGroup.