Hackeo mundial: cómo estar preparado para la segunda ola del ataque cibernético que supera las 200 mil víctimas

Este lunes las principales víctimas de “WannaCry”, el virus informático que desde el viernes ha infectado mas de 200.000 computadores en 150 países fueron los países asiáticos que vieron como la mutación del programa consiguió burlar las medidas implantadas tras el primer ataque.

De hecho, el experto informático del Reino Unido que consiguió inhibir el ataque horas después de su inicio advirtió de que nuevas versiones del virus se propagarían con bastante probabilidad este lunes.

Ante esta situación, Pekín alertó de los “desafíos sin precedentes” a la seguridad informática causados por el “ransomware” WannaCry, que limita o impide a los usuarios el acceso al ordenador o a ficheros a menos que paguen un rescate,

En un comunicado de la Administración del Ciberespacio, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín y la Comisión Municipal de Economía y Tecnología de la Información de Pekín, se afirma que no puede evitarse una mayor propagación de este programa maligno.

Pese a la falta de datos oficiales concretos en China, un análisis de la compañía de antivirus Qihu 360 cifró en miles los ordenadores infectados, en concreto 29.372 de compañías u organismos oficiales (sobre todo en las provincias orientales de Jiangsu y Zhejiang), de ellos 4.341 de instituciones educativas, las más perjudicadas.

Producto del ataque también se han visto afectados hospitales, estaciones de tren, universidades, oficinas gubernamentales y de correos o gasolineras.

En Japón, mientras tanto, alrededor de 2.000 ordenadores de unas 600 empresas, entre ellas la tecnológica Hitachi y el fabricante automovilístico Nissan, sufrieron los estragos del ciberataque mundial.

Pese a ello, el Gobierno nipón consideró bajo el impacto en el país de WannaCry, aunque las autoridades estudian la situación para poder tomar medidas.

Sobre el origen del fallo en Windows que el software maligno aprovecha, el presidente de Microsoft, Brad Smith, ha alertado de que el acopio de vulnerabilidades informáticas por parte de los gobiernos se ha convertido en un patrón emergente que causa daños generalizados cuando la información se filtra, y ha pedido a las autoridades ver lo ocurrido como una “llamada de atención”.

Cómo estar preparado

Si bien en Chile la situación este lunes ha estado tranquila, el experto en tecnología de la universidad Mayor, Jorge Pavez, entrega una serie de pistas y recomendaciones para estar preparados.

“Este virus está dirigido más a empresas que a particulares, entonces las empresas tienen que tener obviamente a sus licencias de Windows, porque sólo ataca a sistema operativo Windows, instalar las actualizaciones de parche y tener instalado toda la actualización de antivirus, ese es el primer paso que tienen que tener las empresas”, explica el académico a Publimetro.

“Lo segundo, es que las empresas capaciten a sus trabajadores. Si yo tengo un nivel de capacitación a los colaboradores de mi empresa, a la gente que trabaja en mi empresa, no van a pasar estas cosas, porque estos ataques no es que se metan al computador, sino que es por medio del phishing”, agrega.

Por lo mismo, Pavez señala que “en base a eso las áreas de tecnología dentro de las empresas tienen que ser capaces de transmitir eso, porque siempre el eslabón más débil dentro de una empresa en materia de seguridad son las personas, ellas son las que ejecutan estos programas generalmente y ocurren estas cosas”.

Pero ¿que pasa con los usuarios ‘comunes’?, el profesor de la U. Mayor pide tranquilidad porque no están en riesgo los sistemas operativos móviles, ni los sistemas operativo iOs de Mac.

No obstante igual entrega una serie de consejos para estar resguardado. “La gente tiene que preocuparse de lo siguiente: verificar que el correo sea de alguien que conoce, si lleva a un link no abrirlo, si hay páginas en que esté descargando algo ilegalmente o paginas dudosas, tampoco hacerlo, o sea tener la cautela de que este virus se va a ejecutar si la gente lo activa”.

“La mayoría de las veces la gente activa el virus porque ingresa a lugares que no son muy buenos”, aclara.

En caso de que el virus ya haya infectado el computador, Pavez afirma que “ahí no hay nada que hacer. Es decir, si no alcanzaste a apagar el computador antes que llegara a todos tus archivos, no hay mucho que hacer, que pagar y esperar a que si pagando te devuelvan los archivos”.

Por lo mismo advierte que a modo de precaución es importante mantener un disco duro externo para resguardar los archivos importantes y enviar a la nube aquellos que tengan que ver con documentos y fotografías, para evitar su pérdida en este tipo de ataques.