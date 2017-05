Comisión de Educación inició votación en particular de proyecto de Educación Superior

Sin la presencia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, se realizó la sesión en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la que tenía como principal objetivo la votación en particular de los articulados del proyecto de ley de Educación Superior.

Uno de los proyectos de ley más emblemáticos del segundo mandato de la Presidenta Bachelet, tuvo que esperar cerca de un año desde su ingreso, para que los parlamentarios comenzarán a votar sus articulados, que se inició este martes con la votación de los artículos 3º y 4º, en relación con la creación de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior.

En medio de la discusión, uno de los articulados que generó más controversia entre los parlamentarios fue el 3º, por la indicación de los diputados de oposición, Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann, quienes solicitaban “la no discriminación arbitraria entre estudiantes”, lo que fue rechazado .

Luego de la sesión de este martes, la comisión acordó seguir con la votación en particular el próximo jueves.

De forma paralela a la votación de este proyecto, los parlamentarios están a la espera del proyecto de universidades estatales que se anunció ingresaría al Senado, e incluso algunos diputados anunciaron que enviarán el proyecto de educación superior cuando el otro esté en las mismas condiciones.

“Si el Senado no nos manda el proyecto de educación estatal, nosotros no le vamos a mandar este porque en el fondo corremos el riesgo que se apruebe esto y que el de estatales nunca salga y eso ya se lo dijimos al gobierno. No hay mucha voluntad que el proyecto de estatales se tramite con velocidad”, afirmó la diputada del PPD, Cristina Girardi.