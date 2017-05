Juan Emilio Cheyre fue interrogado por 9 horas como imputado

El ex comandante en jefe del Ejercito Juan Emilio Cheyre fue interrogado como imputado por nueve horas en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones en calle Condel, Providencia, el marco de una investigación por aplicación de tormentos en La Serena en 1973.

Cheyre llegó a las 8:30 horas de este martes al cuartel donde fue interrogado hasta cerca de las 17:30 horas por el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal.

El ministro interrogó a Cheyre por el caso de Nicolás Barrantes, quien en octubre de 1973, cuando tenía 17 años, fue detenido por carabineros en Ovalle y trasladado al Regimiento Arica de La Serena, donde Cheyre servía como teniente.

Durante el interrogatorio se registraron incidentes a las afueras del recinto policial. Manifestantes llegaron al lugar y fueron dispersados por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Al término de la instancia, Cheyre y el ministro analizaron el careo con Barrantes, que en principio, se realizaría a contar de las 8 horas de este miércoles en el mismo recinto de la PDI.

A la salida del cuartel de Providencia el ex comandante en jefe del Ejercito no realizó declaraciones abordando rápidamente su vehículo y abandonando el lugar. No obstante, el abogado del imputado realizó un comunicado público donde afirmó que el general en retiro entregó todos los antecedentes que probarían su inocencia y rechazó el uso político del interrogatorio por parte de los manifestantes.

A su vez, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena Vicente Hormazábal señaló que en la instancia Cheyre se mostró calmado y que “se declara inocente de todos los cargos”.

La instancia comandada por Hormazábal se enmarca en una causa paralela a la que actualmente lleva su par de Santiago, el ministro Mario Carroza, por el secuestro y homicidio de 15 personas en el episodio La Serena, del denominado caso Caravana de la Muerte en septiembre de 1973.