Macabro asesinato en el Día de la Madre: sujeto decapita a su mamá y se pasea con la cabeza por la ciudad

Una fatalidad dejó en segundo plano la celebración del Día de la Madre en un sector rural de Oregon luego que un hombre decapitara a su progenitora y se paseara con la cabeza de la mujer por el lugar.

El hecho ocurrió en la localidad de Sandy, en donde Joshua Lee Webb cometió el brutal crimen y luego llegó hasta un local comercial en una localidad cercana con la cabeza de su madre en una mano y el cuchillo con el cual efectuó la agresión en la otra. Allí, intentó matar al vendedor.

Los agentes policiales lograron detener al sujeto antes que ocurriera otra fatalidad, asegurando que se encontraba “en un estado catatónico, sin hablar con nadie”.

El padre del asesino y esposo de la víctima, Daniel Webb, indicó que su hijo tenía problemas a la vista y que recibía dinero del Servicio Social, asegurando que la madre del hombre estaba preocupada por él ya que creía que padecía depresión.

“Nunca me percaté de un problema; si lo hubiera hecho, lo hubiera impedido”, sostuvo a la agencia AP mediante una entrevista telefónica.

Al momento de relatar el estado en que quedó tras el hecho, dijo entre llantos que “simplemente no puedo creer que perdí a mi esposa y a mi hijo en un día (…) No sé. Me gustaría saberlo. Me gustaría tener algunas respuestas, pero no es así. Esperé toda mi vida para jubilarme con mi esposa, y ahora no puedo. Eso es todo lo que sé”.

Los habitantes de Sandy por un lado destacaron que la víctima del crimen era una mujer cálida y con un gran sentido del humor. En tanto, los vecinos del local comercial que fue atacado por el asesino dejaron mensajes de apoyo para el vendedor agredido.