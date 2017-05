La preocupante visión que los chilenos tienen de la pobreza

El Hogar de Cristo y Adimark, presentaron los resultados de la encuesta “¿Qué piensan los chilenos de la pobreza?”. El estudio, que consideró a un universo de 1.000 personas (50% hombres y 50% mujeres) expuso que un 48% de los chilenos considera que “su manera de ayudar a los pobres es no discriminando”.

“Esta respuesta es neutra, descomprometida y difusa”

Conversamos con Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo, sobre esta pregunta en particular, y nos manifestó que “esa no es una acción propositiva de compromiso, ni es una forma de involucrarse y de hacerse responsable de esta realidad”. Egenau agregó que “la mayoría de los chilenos tenemos una actitud discriminatoria hacia la pobreza”.

El director social del Hogar de Cristo comentó a Publimetro que por eso la campaña del 2017 de la institución hace el llamado de “involúcrate, hazte parte, participa”. “En nuestro país existe una concepción nacional histórica de que la pobreza se puede resolver si uno los apoya con ayuda material y algunas lucas”, dijo Paulo Egenau y explica que “las investigaciones sobre pobreza hoy muestran una dinámica radicalmente distinta que dice que es una condición de profunda vulneración a los derechos humanos”. “Daña la vida de las personas que nacen, crecen y se desarrollan en ella”, continúa Egenau, puntualizando que “la pobreza daña, la pobreza mata y coarta a los seres humanos”.

A los ojos de los chilenos, ¿por qué se produce la pobreza?

El estudio determinó que los chilenos entienden por pobreza el “no tener acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación”. Un 50% optó por esta alternativa, la que fue seguida por “la carencia de lo mínimo para sobrevivir”, con un 38%.

Sobre “qué es lo que vuelve pobre a una persona”, el estudio determinó dos respuestas principales. “La falta de oportunidades” y “la falta de educación”, ambas opciones con un 58%. El director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau señaló a Publimetro que este resultado es positivo, porque “significa que existe la concepción de que las oportunidades y la educación son derechos”.

Entre las otras razones por las que se produciría la pobreza, según los chilenos, se encuentra la flojera (18%), las adicciones (8%), la falta de apoyo del Estado (8%), el abandono (6%), el lugar en que uno nace (5%) y enfermedades con un 4%.

Relación con la pobreza

Regresando a la relación de los chilenos con la pobreza, aparte del 48% que señala que su forma de ayudar a la gente pobre es “no discriminando”, un 32% señala que su principal manera de cooperar con esta realidad es “donando mi ropa y cosas que ya no necesito, pero que están en buen estado”.

La lista continúa con un 26% ante la opción de “donar el vuelto a instituciones” y un 15% que “da limosna a quienes se lo piden”, y otras opciones de menor porcentaje de representación. Desde el Hogar de Cristo señalaron a Publimetro que lo principal es que la gente se involucre y vaya más allá de la donación, si no que se comprenda que se requiere “un compromiso real”. El director social del Hogar de Cristo dijo a Publimetro que al menos, en este aspecto, “es positivo que en la pregunta de ‘¿Quién debe ocuparse de los pobres?’ los mayores porcentajes apunten al Estado (54%) y a todos los chilenos (52%)”. Sin embargo, el representante del Hogar de Cristo señala que le parece extraño que, ante esta positiva respuesta, fuese tan alto el porcentaje que señaló como “su manera de cooperar”, el no discriminar, que si bien es positivo, no se traduce en ninguna acción concreta.

A continuación, les dejamos el video con que el Hogar de Cristo dio inicio a su campaña 2017:

