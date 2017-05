Presidente de Cámara de Diputados emplaza a comisión del PS por inversiones: "Pidan disculpas a la militancia"

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, exigió que la comisión de Patrimonio del Partido Socialista pida disculpas a la militancia de la colectividad, esto, luego de que ayer los ex integrantes de la instancia emitieran una carta donde defienden el manejo de las inversiones que realizaron.

“Defender a rajatabla todo el abanico de inversiones como si fuera un incuestionable dogma de fe, es tan irresponsable como dar la espalda al mundo post Guerra Fría”, partió señalando el parlamentario, argumentando que también pidió una investigación respecto de las decisiones adoptadas por la comisión que colocó recursos de los socialistas en empresas como SQM, propiedad del yerno de Augusto Pinochet, “sin dimensionar e trasfondo ético de esa errada decisión”.

“No balbuceo ni me amparo en la cultura de Twitter -como han sostenido con una soberbia inusitada los miembros de la comisión patrimonial- para insistir en que me parece un error no haber puesto límites a la comisión patrimonial en el ejercicio de sus funciones, específicamente para realizar inversiones en empresas cuestionables vinculadas a la dictadura militar”, enfatizó.

Publimetro.cl Comisión del PS asegura sentir “orgullo” de sus polémicas inversiones y acusa “histeria” tras críticas de militantes “solo el delirio, la cultura del Twitter irreflexivo e impune, puede condenar que alguien maneje bien su dinero”.

En esa línea, el diputado Espinoza afirmó que los ex miembros de esa comisión debieron “haber salvaguardado por sobre cualquier interés económico, los principios más elementales del socialismo chileno. Optaron por mejorar el patrimonio material sin medir que con sus actos estaban dañando el patrimonio más importante de nuestra colectividad, cual es el estar lo más alejado posible de cualquier institución ligada a la dictadura militar”.

A juicio del legislador, no se ha puesto en duda la probidad o transparencia de la comisión, sino que la “imprudencia de su actuar que ha sometido al PS a un escarnio público injustificado desde lo legal, pero justificado desde lo ético”.

“En consecuencia, lo lógico es pedir disculpas a los militantes y la opinión pública en general. Y esa misiva, escrita con arrogancia, soberbia y desde el olimpo, en ninguna línea se acerca siquiera a esos preceptos. Cuando no hay una mínima autocrítica y fundamos la defensa en solo descalificar a los demás, es porque simplemente no entendemos nada del momento político que estamos viviendo hoy”, agregó.

Publimetro.cl SII habría permitido al PS no pagar $1.400 millones en impuestos El oficio N° 4.335 fue firmado por el entonces director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro Rivera, el mismo que en diciembre de 2002 “concluyó que los sobresueldos que recibieron ministros, subsecretarios y otras autoridades de la Concertación no eran tributables”.

Asimismo, el diputado dijo que los delitos por fraude fiscal deberían aumentar su prescripción en al menos 15 años (actualmente son solo 5) y aquellos que sean condenados por este tipo de hechos deben quedar inhabilitados de por vida para volver al servicio público.

“Votar una ley de la República en la que tienes intereses personales y/o familiares no debe ser objeto de una mera sanción, sino de penas ejemplificadoras; los partidos políticos que tengan miembros de sus bancadas formalizadas por la justicia como lo han dicho los propios Ministros de justicia deben en consecuencia, prescindir de esas cartas como candidatos(as), entre tantas otras materias”, puntualizó Espinoza.