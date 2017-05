Beatriz Sánchez: "Este gobierno de Bachelet fracasó en lo que pretendió hacer"

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, afirmó que el Gobierno de Michelle Bachelet “fracasó en lo que pretendía hacer”. Estas declaraciones las realizó en el marco de una entrevista con el diario El País de España.

“A través de sus dirigencias, la Nueva Mayoría se acostumbró a un modelo, se habituó y se conforma con poner pequeñas vigilancias para evitar el abuso extremo, pero no plantea que deberíamos cambiar el modelo en que estamos viviendo y eso es lo que quiere el Frente Amplio: un cambio. Este gobierno de Bachelet fracasó en lo que pretendió hacer”, manifestó la precandidata presidencial.

Consultada sobre cómo será recordado el segundo período de Bachelet al mando del país, la abanderada expresó que “será una interrogante”, ya que a su juicio “ nació como un Gobierno con muy buenas intenciones y terminó con un Gobierno muy mal ejecutado”.

Sobre los errores de la actual administración, la periodista opina que perdió la oportunidad de promover la discusión sobre el rumbo que quería tomar el país, planteada por la movilizaciones estudiantiles de 2011.

“El rechazo al gobierno de Bachelet está compuesto de dos sectores: personas que no quieren cambios por distintos motivos —por asuntos ideológicos—, y personas a las que no le gustaron las reformas porque finalmente no se llegó al objetivo, no fueron cambios estructurales. En ese segundo grupo me incluyo. La oposición a las reformas no estaba solamente en Chile Vamos, sino que estaban en la propia Nueva Mayoría”, agregó.

De acuerdo a Sánchez, “el modelo chileno ha fracasado porque lo que se ha ido concentrando no solamente es el poder económico, sino también el poder político. Los ciudadanos sienten que la política se hace totalmente aparte de ellos”.