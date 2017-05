Ezequiel Luna aprueba la llegada de Córdova a Wanderers: "Es el mejor entrenador de Chile"

Tras varias semanas de negociaciones, la dirigencia de Santiago Wanderers decidió que el entrenador para la próxima temporada del club sería Nicolás Córdova. “La elección del nuevo entrenador se determinó considerando la opinión de los hinchas, su experiencia en el fútbol joven, profesionalismo y su vocación por un fútbol físico y ofensivo”, sostuvieron desde el cuadro caturro.

Uno de los jugadores que lo conoce muy bien es el defensa Ezequiel Luna quien compartió camarín con el estratega en Palestino. El ex jugador de Santiago Wanderers no escondió su felicidad por la nueva contratación del club: “Para mí, el Nico es el mejor entrenador de Chile, no he visto a nadie trabajar como él”.

En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, el trasandino recordó lo doloroso que fue cuando el técnico presentó su renuncia a Palestino. “Fue una pérdida enorme, porque más allá de los resultados que se han dado en este torneo, siento que es el técnico del futuro de Chile. Nicolás va a llegar lejos por su forma de ser, la relación que logra establecer con el camarín y también por la forma profesional en que trabaja”, sentenció el jugador que defendió la camiseta de Wanderers entre el 2013-2016.

Otro de los jugadores caturros que alabaron la llegada del técnico fue el delantero Rubén Farfán. “Es un buen entrenador, él me pidió para quedarme cuando terminé mi préstamo, pero como llegué lesionado no pude jugar mucho. Luego tuve la oportunidad de salir y me vine a Wanderers”, sostuvo el atacante quien de acuerdo a la información que llega de Valparaíso no estaría en los planes para el próximo campeonato.