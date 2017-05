Felipe Kast y Ossandón aceptan propuesta de debate de Frente Amplio

Los precandidatos de Chile Vamos, Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (IND), aceptaron la propuesta a nombre de los presidenciables del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, quienes este miércoles hicieron una petición a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) para realizar un debate televisado con los cinco candidatos que irían a las primarias del próximo 2 de julio.

“Encantado de participar en la mayor cantidad de debates posible”, dijo el diputado Kast, agregando que “si el resto de los candidatos no quiere, estoy listo y dispuesto a debatir solo con ella (Sánchez). Creemos que es la base de toda campaña electoral, donde se discuten ideas, miradas y propuestas de país”.

“Valoro que Beatriz haya cambiado de opinión. CNN nos invitó a un debate y ella no quiso. Lo mismo ocurrió al menos con 4 universidades, lo que nos extraña siendo ella periodista y habiendo sido tan crítica cuando las autoridades no respondían las preguntas de la prensa”, precisó el abanderado de Evópoli.

Por su parte, el senador Ossandón indicó a través de Twitter que “desde ya comprometo mi participación. Más debates es más información y más participación”.

“No tengo miedo a debatir, a interpelar a que me interpelen y me gusta que sean diálogos, pero abiertos, no reuniones de amigos. Así que, si tengo que defender la derecha que yo represento frente al Frente Amplio, lo haré sin ningún problema”, enfatizó Ossandón.

Sin embargo, el otro candidato del bloque opositor, el ex Presidente Sebastián Piñera, aún no se pronuncia respecto de la propuesta realizada por el Frente Amplio.

Cabe destacar que el precandidato Alberto Mayol aseguró que a pesar de que su nombre aparece en la solicitud no fue informado de la propuesta previamente.