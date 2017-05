Mario Salas totalmente frustrado: "Nos llegó muy fuerte este mazazo"

Dolido y desilusionado. El técnico de Universidad Católica, Mario Salas no escondió su frustración tras la caída 3-2 de la UC a manos de Atlético Paranaense que la deja fuera de toda competencia internacional al rematar en el último lugar del grupo 4 de la Copa Libertadores.

El técnico cruzado reconoció que “esta es una frustración tremenda. Perdimos un partido en base a la jerarquía de ellos”, agregando que “nos llegó muy fuerte este mazazo”.

“Hoy el plantel la peleó hasta el final, pero no pudimos. No esperábamos perder, es un golpe tremendo estamos muy dolidos por el hincha, por la gente que vino, queríamos darle una satisfacción de seguir en copas internacionales, pero no pudimos y somos los primeros en decirlo”, agregó el Comandante en conferencia de prensa.

Respecto al análisis del partido, Salas aseguró que “Católica hizo un buen partido, tuvimos un gran dominio gran parte del encuentro, pero en los últimos Atlético Paranaense minutos saca a relucir toda la jerarquía y nosotros caímos en errores”.

“Nos hacen el gol del empate teniendo una mayor cantidad de jugadores. Cuando nos hacen el empate quedaban 10 minutos. No servían el empate y lógicamente hicimos cambios para buscar el triunfo. Estábamos entre la espada y la pared porque el empate no nos servía. Quedaban 10 minutos y opté por hacer las variantes para ir por más”, agregó.

“Al final terminamos sufriendo en base a virtudes de ellos que defectos nuestros (…) en base a la jerarquía de ellos. Se dan cosas en los últimos partidos de perder en los últimos minutos, con San Lorenzo, Flamengo y ahora también, esa es una situación que debemos reflexionar”, justificó.

Consultado sobre la necesidad de contratar refuerzos de categoría para intentar pelear una Copa Libertadores, Salas aseguró que “no depende absolutamente de mí, en general creo que uno tiene la esperanza de que cada semestre sea mejor”.