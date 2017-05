Matías Rodríguez y la opción del título para la U: "Hay que agarrarla con las dos manos e ir a buscarla”

Dos importantes bajas tendrá Universidad de Chile para enfrentar a San Luis de Quillota este sábado (15:00 horas), donde un triunfo le permitirá obtener su título número 18 en torneos nacionales. Tanto Gonzalo Espinoza como Matías Rodríguez se perderán la “final” en el Nacional por acumulación de tarjetas amarillas, ya que el Tribunal de Disciplina de la ANFP no aceptó la apelación de Azul Azul.

Ante eso, Rodríguez lamentó el castigo que sufrieron en el pasado encuentro ante O’Higgins en Rancagua y recalcó que sufrirá desde fuera de la cancha, pero que irá apoyar a sus compañeros a Ñuñoa.

“Sabía desde el momento que me toca la amarilla que quedé suspendido. Sabia que no podría jugar, pero lo estoy viviendo con muchas ganas, con mucha intensidad, entrenando también a full. Obviamente que lo tendré que mirar desde afuera y deseándole lo mejor a mis compañeros. Sin duda (se sufre más fuera de la cancha)”, señaló el lateral derecho a su salida de la práctica en el Centro Deportivo Azul.

“Es el único partido que voy a faltar de esta temporada, después jugué todo lo que nos tocó. Obviamente que me duele quedar afuera, pero hay que apoyar a los compañeros que les toque reemplazar a Gonzalo y a mí”, añadió.

Por otra parte, el defensor argentino destacó que nadie veía a la U en esta instancia, que no dejarán que se les escape la opción de obtener la Copa y por eso tratan de abstraerse de todos los factores externos que existen antes del duelo contra los canarios.

“Nosotros venimos trabajando muy bien y en silencio. Muchos no nos daban por candidatos a esta altura y hace mucho tiempo me hicieron una pregunta de si entregamos la copa a algún equipo, yo dije que no porque había que jugar todos los partidos. Ahí estamos nosotros, tenemos la primera opción y hay que agarrarla con las dos manos e ir a buscarla”, apuntó.

“Es una semana con un final que estamos buscando desde que arrancó, es una semana que se va a hablar mucho, que se va a especular, y nosotros tenemos que mantenernos al margen de eso y salir el día sábado como una final”, concluyó el trasandino.