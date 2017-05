Ministra de Educación: Fue “un error” la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto del Presupuesto 2017

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo el miércoles que fue “un error” la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) del Presupuesto 2017 y declinó hacer un mea culpa por esta equivocación, porque “quien lleva el Presupuesto en el país es el Ministerio de Hacienda”.

Delpiano fue consultada hoy por el acuerdo con la Universidad Católica para reponer el AFI de forma limitada y de esa manera dejar atrás la demanda presenta por el rector Ignacio Sánchez por el incumplimiento de la ley que otorgaba ese aporte.

Acerca de un mea culpa de su parte por la eliminación del AFI y respondió que “quien lleva el Presupuesto en el país es el Ministerio de Hacienda, por eso que estas conversaciones las ha llevado fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, porque fue un error que se produjo de eliminar una glosa que estaba respaldada por una ley, y una ley se elimina con otra ley, que es lo que vamos a mandar en junio”.

Fue un error formal, por cuanto había que eliminarlo mediante una ley, pero no es un error en términos del tema de fondo. Mantener el AFI es una forma muy regresiva, no es la forma de financiamiento de las universidades, eso no lo ha defendido la Universidad Católica”

Añadió que fue “un error formal, por cuanto había que eliminarlo mediante una ley, pero no es un error en términos del tema de fondo. Mantener el AFI es una forma muy regresiva, no es la forma de financiamiento de las universidades, eso no lo ha defendido la Universidad Católica”.

También se mostró satisfecha por el acuerdo alcanzado con la UC, “en el sentido de que esto repone las relaciones con una universidad importante y sobre todo no se judicializa el tema presupuestario, eso es lo más importante”.