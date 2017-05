Nicolás Barrantes por careo con Cheyre: "Niega completamente que me conoce"

Pasadas las 17 horas del miércoles finalizó el careo del ex comandante en jefe del Ejercito Juan Emilio Cheyre con el denunciante Nicolás Berrantes y dos testigos, en el marco de la investigación por aplicación de tormentos en La Serena en 1973 a Berrantes cuando tenía 17 años.

La instancia fue desarrollada en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones en calle Condel, Providencia, por el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal.

(Cheyre) niega completamente que me conoce, que me vio”

El careo fue calificado como tenso por Nicolás Berrantes quien señaló que el ex militar “niega completamente que me conoce, que me vio”, sin embargo afirma que “hay testigos que lo vieron. “Es su conducta normal, negar y negar”, agregó.

Por su parte, el testigo Óscar Olivares aseguró que Cheyre cayó en contradicciones, ya que en un anterior careo dijo “que sólo cumplía funciones administrativas y que no participaba en los consejos de guerra. Le mostré el acta del consejo de guerra firmado por él y los otros miembros y tuvo que reconocerlo”, afirmó Olivares.

En tanto, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó que tanto Cheyre como Barrantes y los testigos se mantuvieron en sus dichos, es decir, el general (R) negando las acusaciones y el denunciante insistiendo en que lo reconoce por varias circunstancias

Finalmente, el abogado Cruz calificó la diligencia como “fundamental” para conseguir el procesamiento de Cheyre en esta causa. El ex comandante ya está procesado por el ministro Mario carroza en el caso Caravana de la Muerte, episodio La Serena.

El ministro Vicente Hormazabal volverá a La Serena donde hay preparados más careos de Cheyre con presuntas víctimas de torturas por el caso Caravana de la Muerte.

“Por mucho tiempo tuve miedo, pero ya no, porque cuando mataron a mi hermano me terminaron de torturar. Hoy es el momento de hablar”, señaló previa a la instancia Nicolás Barrantes, quien es hermano de Marcos Barrantes asesinado durante dictadura.

Según Barrantes, en el regimiento lo torturaron para que acusara a su hermano, militante del Partido Socialista que fue uno de los 15 ejecutados por la Caravana de la Muerte durante su paso por La Serena en octubre de 1973, cuando Cheyre era teniente.