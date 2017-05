Teillier y venta de propiedades del PC a militante comunista: No tiene "ninguna relevancia"

Luego de la información conocida este miércoles de que el Partido Comunista vendió parte de su patrimonio para cumplir con la nueva ley de partidos políticos que establece los conglomerados deben usar 2/3 de las propiedades que poseen en actividades partidistas, el PC emitió un comunicado para explicar su decisión.

Según informó La Tercera, los comunistas le vendieron estos inmuebles adquiridos con la indemnización pagada por el Estado a causa de las expropiaciones realizadas durante la dictadura, al militante de la colectividad Ricardo Castro y al simpatizante PC, Pablo González por una cifra de 3.500 millones de pesos en un plazo de 10 años.

Según explicó el presidente del PC, Guillermo Teillier, al matutino la semana pasada, las propiedades fueron traspasadas a la sociedad Inversiones Progreso SpA, conformada por Castro y González, quienes rentabilizarían los inmuebles mediante arriendos de estos.

Al respecto el PC indicó que “ la decisión de vender los inmuebles, por medio de la venta de la sociedad desde la cual se administraban estos bienes, surge por ajustar nuestro patrimonio a la nueva normativa de financiamiento de los partidos políticos, donde solo 1/3 de los inmuebles pertenecientes a un partido pueden ser destinados a actividades económicas. Reiteramos que la decisión inicial de invertir nuestro patrimonio en la adquisición de bienes inmuebles se hizo bajo el convencimiento que era la mejor solución tanto para proteger nuestro patrimonio como para mantenerlo alejado de conflictos de interés o de riesgos financieros innecesarios”.

“La operación (…) se realizó mediante la venta de la totalidad de las acciones de la empresa que administraba los inmuebles. Este proceso se realizó dando pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la venta de acciones y, asimismo, se ejecutó en condiciones normales para este tipo de operaciones, es decir, con una modalidad de pago a un plazo razonable para ambas partes involucradas”, remarca el documento.

Asimismo, el comunicado establece que “la decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA, es una decisión que se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros. En este sentido, en primer lugar, se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones”.

Respecto a las figuras de Castro y González, el partido indicó que “no es materia nuestra opinar sobre las decisiones administrativas que los actuales dueños de la sociedad puedan tomar en relación a la administración y disposición de sus inversiones. En este sentido, que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido, no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada, tampoco tenemos opinión en la forma en que los actuales propietarios decidan manejar sus inversiones, siendo nuestro único interés y preocupación obtener el cumplimiento de los acuerdos de pago según las condiciones acordadas en su momento”.