10 recomendaciones para que los niños naveguen más seguros en Internet

La generación actual de niños y adolescentes son denominados nativos tecnológicos. Nacieron en un mundo donde el Internet ya existía y donde las nuevas tecnologías avanzan a gran velocidad. Nunca usaron un casette, un diskete o un celular cuya pantalla se viera “media verde”.

Esta nueva generación tiene el poder (y el riesgo) de elegir el contenido que quieren consumir, todo a través de la minúscula pantalla de un smartphone o la pantalla del televisor de su hogar. Tienen cientos de canales y millones de páginas de Internet a un par de clics de distancia. Atrás quedaron los niños que los fines de semana estaban obligados a ver simplemente “lo que había”. Ante tanta información, igual podrían surgir riesgos.

El rol de las familias

“Las cifras nos indican que los niños no están tan expuestos como se cree”, nos señala Patricio Cabello, académico e investigador del proyecto “Kids Online” en Chile. Desde dicho proyecto, se está realizando un estudio que aborda la relación de los niños con las nuevas tecnologías.

Cabello destacó en conversación con Publimetro, la importancia del rol de los padres. “Más allá de controlar poniendo un límite de horarios, cosa que ya hacen, lo importante es que sean buenos mediadores y eduquen a sus hijos sobre qué contenido es bueno y donde están los límites”, agregó. Pero también señaló que faltan políticas públicas que apunten a mejorar la educación digital, ya que hay muchos niños que tienen nulo o limitado acceso a las nuevas tecnologías, y padres que por el mismo desconocimiento, no están idóneamente capacitados para guiar o cuidar de sus hijos.

La importancia de la educación digital

“Lo primero es la educación. Antes de reducirles el acceso a cualquier contenido en Internet, hay que educarlos. Los niños aprenden de las cosas que ven. Por eso, si ven al padre que está pegado con las pantallas, al celular, al tablet, van a imitar esa conducta. Lo importante es que el papá entienda que es el reflejo de lo que va a hacer su hijo”, asegura el director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante.

Según diversas encuestas, se estima que un tercio de los niños de tres años en Chile ya accede a un celular o tablet a través de sus padres, y que en promedio a los 8 años ya tienen un celular propio. Este primer dispositivo llega a sus manos heredado de algún familiar, ya sean los padres o los hermanos. Pero más allá de entregarles las herramientas. ¿Dedican los padres tiempo de su día para educar a sus hijos respecto a la navegación?

“Para los niños Internet es algo transparente y por eso hay que educarlos. Si bien hay riesgos en Internet, no se trata de que se le pongan muchas trabas al niño para que lo ocupe. Decir frases como ‘no te metas a Internet porque te pueden pasar muchas cosas malas’ va a hacer que ese niño se crie en una burbuja y luego, cuando acceda a Internet, no sabrá cómo desenvolverse”, advierte Bustamante.

Las recomendaciones

Considerando las recomendaciones de ambos expertos, y de la psicóloga de la Universidad del Pacífico, Sofía Fiedler, confeccionamos esta lista de 10 recomendaciones para trabajar diariamente en la educación digital de la familia, guiar a los niños y disfrutar de las ventajas del Internet en un ambiente seguro.

1.- Usar el computador en espacios compartidos: Al estar en un lugar de uso común, los padres pueden monitorear el contenido que consume el menor. De hecho, se recomienda navegar juntos de vez en cuando, y ante dudas del menor ser sincero. Recuerden que igual podrá encontrar la respuesta en Internet.

2.- Dedicar tiempo a la educación digital de su hijo: Ayude a su hijo a navegar de manera segura. Adviértale sobre los riesgos y escuche sus dudas y consultas. Idealmente en un entorno de confianza. Recuerde que el vínculo de comunicación familiar es el mejor seguro ante cualquier problema.

3.- Dedicar tiempo a su propia educación digital: Un padre con mayor conocimiento digital, podrá cuidar de su hijo y guiarlo de mejor manera. Hoy hay millones de aplicaciones, blogs y sitios que no son tan conocidos, pero leyendo y educándose, se pueden obtener ciertas nociones para detectar contenido inadecuado.

4.- Crear un vínculo de confianza: Más allá de lo digital, la comunicación en el núcleo familiar es vital. Tiempo para “escuchar a sus hijos” creará la instancia para que, en caso de tener algún problema, su hijo se sienta cómodo pidiéndole ayuda.

5.- Fijar horarios: No se trata de castigos o frases como “si no comes, no usas el PC”. La vida familiar no debe girar alrededor de las pantallas. Regule los tiempos con horarios, y ofrezca a sus hijos otras actividades en familia como paseos, algún deporte o simplemente compartir en instancias sociales.

6.- Cumplimiento de deberes: Muchas tareas del colegio requieren del uso de Internet, pero a la vez puede ser la excusa perfecta para estar varias horas en la pantalla. Fije metas y tiempos, para que su hijo no abuse del tiempo en línea. Idealmente acompáñelo y sirva de guía en su trabajo escolar. Apoyar a los hijos en los deberes, siempre es un buen ejercicio.

7.- Revise el historial de Internet: Generalmente cuando los niños son más pequeños o cuando no hay recursos suficientes, hay un solo computador de uso familiar. Revise el historial para ver a que contenido acceden sus hijos. No se trata de castigarlos, sino que sirve para conversar con ellos y educarlos sobre el contenido de los sitios visitados.

8.- Hablar sobre los peligros en Internet: Hay que enseñarle al niño que tiene que saber con quién está hablando y que no debe creer 100% en la otra persona que está detrás de la pantalla. También es importante explicarle que las fotos pueden ser mal utilizadas, y que jamás debe dar datos de su casa o familiares a desconocidos.

9.- Preocuparse de que en su celular estén solo los contactos de amigos y familiares cercanos: En el caso de los niños más pequeños, es importante reiterar los riesgos de contactarse con extraños. Nuevamente se debe fomentar la confianza para que cuente si algo le pasa.

10.- Crear perfiles y sesiones diferentes: En sitios como Netflix es muy importante crear perfiles distintos, uno para niños y otro para adultos. También en computadores y/o tablet se recomienda tener sesiones diferentes.

Bonus track

En el caso de las tablets, algunos modelos cuentan con aplicaciones que permiten configurar una sesión con diseño infantil, que le da acceso al niño a aplicaciones seleccionadas. Maximiliano Quijada, product manager de tablets de Samsung, nos comentó que ellos tienen una app nativa llamada “Kids mode”. “La app permite bloquear el acceso al sistema operativo convencional con una clave de 4 dígitos, posee un diseño infantil y funciona de manera simple. Ideal para un publico infantil”, señaló Quijada.

Lo importante es estar informado sobre las nuevas tecnologías y sitios a los que pueden tener acceso los niños, mantenernos actualizados digitalmente para poder guiarlos y sobre todo, intentar pasar tiempo de calidad en familia, para que la confianza y el vínculo con los niños no se pierda.

Varios de los expertos consultados señalaron a Publimetro “lo complejo que es tener tiempo para los hijos, con el ritmo de vida que se lleva hoy donde padre y madre trabajan en largas jornadas”, pero también concordaron en que al menos se debe intentar, para que los niños se sientan seguros y acudan a los padres ante dudas o peligro.