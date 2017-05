La molestia de alcalde ante idea de reubicar Chañaral: "¿Por qué debemos irnos nosotros si el Estado no ha hecho su pega?"

El alcalde de Chañaral, Raúl Salas, rechazó la posibilidad que plantearon algunos expertos sobre reubicar la comuna, asegurando que “es un tema complejo”.

“Es muy injusto que a estas alturas se nos diga a nosotros que tenemos que cambiar la ciudad, cuando aquí hay Estado que debe ser responsable. ¿Por qué debemos irnos nosotros si el Estado no ha hecho su pega?”, indicó el edil a radio Cooperativa.

“Si me pregunta como vecino, no como autoridad, me costaría tomar mucho esa decisión, porque uno tiene un sentimiento de arraigo con la tierra”, expresó.

Además, el alcalde salas dijo que “hace dos años tuvimos un tremendo aluvión, se generaron algunas obras de reconstrucción, por ejemplo, en El Salado una plaza en un sector que había casas, pero resulta que ahora se desbordó el río Salado nuevamente y la plaza quedó bajo el lodo. El centro comunitario de Salado lo mismo”.

“No podemos cada dos años estar renovando la misma infraestructura que se nos va tras una catástrofe. Acá tenemos que pensar la comuna en el largo plazo y tomar algunas acciones que nos permitan, primero, contener las bajadas de quebradas, porque Chañaral está rodeado de quebradas y, por otra parte, que le dé seguridad y protección a nuestra gente”, agregó.

Asimismo, el edil de Chañaral comparó lo ocurrido en su comuna, y aseguró que, si el aluvión hubiese sido en Santiago, “a los dos o tres días” se limpia todo, mientras ellos tienen que esperar meses para recuperar la normalidad.

“En Santiago se desborda un río y a los dos o tres días tienen una comuna limpia. Acá viene un aluvión y tenemos que esperar meses (…) Pasa eso en Santiago y tenemos que esperar dos meses”, enfatizó.