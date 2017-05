Aníbal Mosa no descarta préstamo de Paulo Garcés: "Tiene que recuperar el nivel que siempre tuvo"

“Lo saqué de la titularidad cuando me di cuenta de que no era capaz de levantar la situación. Traté de aguantarlo lo más que pude“. Con estas palabras, el técnico Pablo Guede intentaba explicar los motivos que tuvo para sacar a Paulo Garcés del arco y poner a Álvaro Salazar como titular en los últimos partidos del torneo de Clausura.

El experimentado arquero no la pasa bien en el Monumental y por lo mismo todavía no firma la renovación de su contrato con Colo Colo. Ante esta situación y considerando que el jugador ya no cuenta con la confianza del técnico, los hinchas y el directorio de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa confirmó que la opción de un préstamo es una de las más viables para sacar a Garcés de Macul.

“Es una alternativa que vaya a préstamo, ha sido complicado para él y su familia. Tiene que tener un refresco, un nuevo aire en otra institución y quizás volver después. Tiene que recuperar el nivel que siempre tuvo (…) Teníamos un pre acuerdo con Paulo y su representante. Pero empezaron a pasar estas cosas, hubo gente del directorio que no le gustó y les dije que hay que resolverlo colocando al jugador por delante”, comentó el timonel de Blanco y Negro a radio Agricultura.



Se espera que el futuro de Garcés se resuelva este lunes cuando Mosa se reuna con Guede y proyecten los jugadores que estarán en el plantel para el segundo semestre. “Llegaremos a un acuerdo que beneficie al club y también al jugador, él tiene una carrera por delante”, concluyó el presidente.