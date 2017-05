Piñera detalla patrimonio por US $800 millones

Tras la polémica que ha rodeado a Sebastián Piñera durante las últimas semanas, este jueves el ex presidente dio a conocer el detalle de su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) presentada ante el Servel. De acuerdo a la información a la que Publimetro tuvo acceso, el precandidato candidato posee un patrimonio total de US $800 millones.

La cifra es superior en US $200 millones a la información que publicó La Tercera el 9 de mayo pasado, no obstante, aún se encuentra por debajo de los US$ 2.700 millones que estima como fortuna de Piñera la revista Forbes.

En este sentido, el documento especifica que dicha polémica es”artificial”. “Forbes, con una metodología que desconocemos, estima el patrimonio del grupo familiar. La obligación de presentar la DIP es sólo del candidato o autoridad (…) los hijos de Sebastián Piñera E. participan en la propiedad de las empresas y que las DIP normalmente subestiman el valor económico del patrimonio declarado”, señala el comunicado.

La información enfatiza en que la declaración se hizo siguiendo las instrucciones contenidas en la Ley 20.880, pero que en esta “se tomaron una serie de medidas voluntarias para mejorar la calidad y cantidad de la información presentada, dentro de las posibilidades de la ley y del formulario que debió ser llenado”.

Resumen de Activos contenidos en la DIP de Sebastián Piñera Echenique

Entre los activos Sebastián Piñera E. personal (esto es, sin considerar participación en sociedades) se incluyen:

Acciones nacionales: $4.568.070.000 valor de mercado: 4 posiciones;

FFMM nacionales e internacionales: $9.330.962.457 valor de mercado: 17 posiciones;

Inmuebles: $141.022.175 avalúo fiscal;

Auto: $21.950.000 avalúo fiscal;

Otros: $116.436.711.514 valor de mercado/corriente. Incluye depósito a plazo y saldo a favor de cuenta corriente mercantil. Esta parte es de presentación voluntaria .

. TOTAL: $130.498.716.146

Participación Sebastián Piñera E. en sociedades:

b.1. Controladas (en paréntesis % de SP) :

Inversiones Futuro (85%): $850.000 valor libro

Inversiones Esperanza (86%): $860.000 valor libro

Inversiones y Asesoría Milenio (17%): $1 valor libro

Vox Populi S.A. (33,43%): $1 valor libro

Agrícola y Ganadera Los Corrales S.A. (33,43%): $527.797.479 valor libro

Inversora San Juan S.A. (33,43%): $1 valor libro

Inmobiliaria El Boldo S.A. (43,95%): $2.245.807.004 valor libro

Inmobiliaria Arenas Blancas S.A. (66,85%): $488.397.805 valor libro

Hotelera Lago Ranco S.A. (66,85%): $1 valor libro

Inmobiliaria El Canelo S.A. (66,85%): $4.393.751 valor libro

Inmobiliaria El Mañío S.A. (66,85%): $3.552.687 valor libro

Diptel S.A. (66,85%): $82.293.096 valor libro

Bancard Inversiones Limitada (66,85%): $297.519.846.605 valor libro

b.2. No Controladas (en paréntesis % de SP):

Inversiones Totoralillo S.A. (10%): $427.667.300 valor libro

Participaciones Futuro S.A. (33,43%): $505.758.974 valor libro

Transportes Ícaro S.A. (33,43%): $1 valor libro

Activos Bancard Inversiones Limitada:

Acciones nacionales: $81.883.612.973 (18 posiciones)

Acciones internacionales: $6.320.954.010 (33 posiciones)

Fondos de inversión nacional: $22.190.297.895 (4 posiciones)

Fondos de inversión internacionales: $6.883.784.740 (14 posiciones)

Fondos mutuos nacionales: $48.955.477.334 (7 posiciones)

Fondos mutuos internacionales: $11.098.839.360 (7 posiciones)

Bonos corporativos nacionales: $385.743.983 (1 posición)

Bonos corporativos internacionales: $359.124.605 (6 posiciones)

Depósitos a plazo: $174.821.695.720; presentación voluntaria

Caja en tránsito: $22.533.754.907; presentación voluntaria

Cuentas corrientes mercantiles con otras empresas: $113.599.131.170; presentación voluntaria.

TOTAL: $489.032.464.794

Activos de Cecilia Morel a título personal (declaración voluntaria)

Acciones nacionales: $572.826.983

Fondos de inversión nacional: $203.358.724

Fondo mutuo nacional: $41.112.637

Inmuebles: $959.689.920 avalúo fiscal

Auto: $27.140.000 avalúo fiscal

Participación en Sociedades: $290.002 valor libro

Otros: $104.852.913.183 valor de mercado/corriente. Incluye saldos de precios por venta de activos y utilidades; presentación voluntaria.

TOTAL: $106.657.331.449

NOTAS: