A 92 años del nacimiento de Malcolm X, las 10 mejores frases del defensor de los derechos de los afroamericanos en EEUU

El 19 de mayo de 1925 nació Malcolm Little, en una humilde familia afroamericana en Nebraska. Su padre, Earl, estaba vinculado a la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas.

Desde pequeño escuchó sobre los derechos y las ansias de igualdad que buscaban las personas de color en una sociedad marcada por las segregación racial. En su juventud, sin embargo, se vinculó el hampa, el robo y narcotráfico. En 1943, cuando fue requerido para el servicio militar, fue descartado por las Fuerzas Armadas pues fue determinado “mentalmente incapacitado para el servicio militar”.

Entre 1946 y 1952 permaneció en la cárcel tras ser acusado de robo, porte de armas y allanamiento de morada.

Después ingresa a la Nación del Islam. Fue ahí donde dejó de usar su apellido y lo cambió por una “X”, simbolizando su apellido africano que nunca conocería.

Ahí inició una vida dedicada a la lucha por los derechos de los afroamericanos. Su pasión, su capacidad de oratoria y la coherencia entre sus accionar y sus dichos, catapultaron a Malcolm X a la primera línea de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Marcó su sello distanciándose de Martin Luther King, con posturas más directas y radicales.

Después de retirarse de la Nación del Islam, el 21 de febrero de 1965, en Manhattan, Malcolm X fue baleado mientras daba un discurso. Recibió 16 impactos de bala de parte de al menos tres personas de color, musulmanas e integrantes de la Nación del Islam.

Acá dejamos 10 frases de Malcolm X.

No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz, a no ser que tenga su libertad”.

No sólo América (Estados Unidos) tiene un problema muy serio, sino que nuestro pueblo tiene un problema muy serio. El problema de América somos nosotros. Nosotros somos su problema. La única razón por la que tiene un problema es que no nos quiere aquí”.

Nosotros somos africanos, y casualmente estamos en America. Nosotros no somos americanos. Somos gente que anteriormente éramos africanos que fuimos raptados y llevados a América. Nuestros antepasados no eran los peregrinos, nosotros no fondeamos en Plymouth Rock, la roca aterrizó sobre nosotros. Nosotros fuimos traídos aquí contra nuestra voluntad. Nosotros no fuimos traídos aquí para ser civilizados. Nosotros no fuimos traídos aquí para disfrutar de los regalos constitucionales de los que ellos tan maravillosamente hablan hoy en día”.