Insulza e inversiones PS: "Cómo presidentes del partido van a decir 'yo no sabía'"

El ex ministro José Miguel Insulza (PS) se refirió a cómo el partido enfrentó la polémica por las inversiones que realizó en empresas como SQM, Pampa Calichera, Sonda, autopistas y sanitarias, entre otras, afirmando que la información siempre estuvo presente.

“Cómo presidentes del partido van a decir ‘yo no sabía’. Mire ‘yo no leí’ podrán decir, o ‘lamenté no haber revisado’, pero las cuentas las tenían ahí encima de la mesa”, indicó Insulza a radio Cooperativa.

Asimismo, detalló que en el informe del Congreso de 2011 “las empresas aparecen con nombre y apellido” y que, por esto, se ha “exagerado” sobre esta polémica.

“Si la gente hubiera leído, que no leyeron porque estaba en la página web (las inversiones) y se daba cuenta de ella en los Congresos, y se aprobaba por unanimidad las cuentas que daba la comisión de finanzas, y ahí estaba la Pampa Calichera”, enfatizó.

Por otro lado, el exsecretario de Estado comentó la precandidatura presidencial de Sebastián Piñera y afirmó que sus propuestas de crecimiento benefician sólo a unos pocos.

“Alguien habló del plutopopulismo, apropósito de la plutocracia, y la definición es muy curiosa ‘se habla en nombre del 99%, pero se gobierna para el uno"”, aludiendo a Piñera.

“Las propuestas que se están haciendo sí son de crecimiento, hay que reconocerlo, pero de crecimiento para que se beneficien muy pocos”, agregó.

Por lo tanto, Insulza dijo que “acá el gran desafío para nosotros como Nueva Mayoría o como alianza de centroizquierda es proponer formas de crecimiento económico que entregan más justicia, eso es mucho más complicado, más difícil”.

El ex agente de Chile ante La Haya recalcó que “deberíamos estar en eso en vez de en toda la chimuchina que estamos hoy día”.

