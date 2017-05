Penta: Corte de Apelaciones rechaza desafuero del diputado Felipe De Mussy

El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del diputado UDI Felipe De Mussy Hiriart, formalizado como presunto facilitador de boletas falsas a Penta en el año 2013 por casi ocho millones de pesos.

“La resolución del pleno fue rechazar la solicitud de desafuero por 24 votos contra cuatro, en virtud que los hechos -el motivo de la investigación- no están incluidos en la denuncia que efectuó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su oportunidad, y hay cuatro prevenciones respecto de este mismo punto”, señaló el presidente del Tribunal de Alzada capitalino, Miguel Vásquez

Y aclaró que no es porque el diputado no esté nombrado en la denuncia del SII, “sino es porque los hechos de la investigación no fueron denunciados por el servicio”, y que los cuatro votos a favor del desafuero “estuvieron en prevención en relación a que si estaban contemplados los hechos y estuvieron por entrar al fondo del asunto”.

Ante esto, el fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, señaló que una ves enterados del resultado de la solicitud de desafuero van a “esperar a que se redacte el fallo para comprender exactamente cuáles son los fundamentos. Lo que se ha adelantado es que no habiendo una denuncia en contra del imputado por parte del Servicio de Impuestos Internos no es posible seguir adelante con la causa. La Fiscalía va a estudiar el fallo para determinar los pasos a seguir”.

Gajardo agregó que van a estudiar las consecuencias del fallo, “pero como digo, en principio lo que la Corte ha señalado es que no habiendo una denuncia por parte del SII por esos hechos no es posible seguir adelante con la investigación”.

Luego, consultado acerca de si esta falta de denuncia del SII para seguir adelante con la causa contra el parlamentario UDI comprueban sus críticas, el fiscal Carlos Gajardo dijo creer que “los antecedentes hablan por si solos si así fuere, pero hay que estudiarlo con detalle. Pero evidentemente la Fiscalía ha manifestado hace mucho tiempo la postura de que la normativa que exige que exista una denuncia previa por parte del Servicio de Impuestos Internos es una normativa que no se aviene a cumplir con el mandato de igualdad ante la Ley.

También indicó que estudiarán apelar a la determinación del tribunal.