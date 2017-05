Punta Arenas: mamá denuncia a jardín infantil de la Armada por discriminación contra su hija

Este viernes la madre de la pequeña María Jesús de cinco años, deberá presentar más detalles de la denuncia que presentó ante la Superintendencia de Educación, por el hecho sucedido el pasado viernes 21 de abril en el jardín infantil “Mar y Cielo”, cuando una parvularia del establecimiento le solicitó retirar antes del horario normal a su hija, debido a las crisis que padece por su enfermedad.

“Mi primera reacción como mamá fue sentarme en mi auto y ponerme a llorar. El lunes 24 yo la fui a buscar a las 12:30 porque lo esté conveniente, pero el martes me mandaron una comunicación recordándome que según lo establecido en la reunión, tenía que ir a buscarla a las 11”, señaló Laura Fontana, madre de María Jesús.

Según el relato de la madre de la menor, desde el Jardín Infantil dependiente de la Armada, le solicitaron que debía retirar a la niña era para su bien, debido a las crisis que se le hicieron recurrentes por su enfermedad de epilepsia refractaria, según consigna Emol.

“Ahí yo entré en cólera. Esto no le puede pasar a la Jesún ni a ningún otro niño porque yo me relaciono mucho con niños con problemas y necesitan más apoyo, eso fue lo que me golpeó más”, agregó la denunciante.

Ante la denuncia de la apoderada, cel Departamento de Bienestar Social de Magallanes expresó a través de un comunicado que hizo llegar a Publimetro, que este viernes entregarán información para esclarecer el caso.

“Se ha recibido un requerimiento por parte de Superintendencia de Educación por una presunta discriminación al interior del establecimiento. Ante esto, la repartición sostenedora del Jardín Infantil presentará hoy viernes 19 de mayo, todo los antecedentes requeridos por parte del organismo fiscalizador”, expusieron.

En el mismo documento agregaron que la decisión fue por un tema de salud de la menor “Cabe considerar que la decisión del establecimiento fue adoptada tras un análisis de educadoras y la terapeuta de la menor, cautivando lo mejor para su salud”

Denuncias anteriores al “Mar y Cielo”

Esta no es la primera denuncia que tiene en la mira al establecimiento educacional de Punta Arenas, en el 2015 existieron 3 denuncias de parte de apoderados por presunto maltrato contra los niños.