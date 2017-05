Anécdotas y consejos: La estrecha relación de la definición de 1998 con la actual entre la U y Colo Colo

Por Diego Espinoza Chacoff y Pedro Marín Roldán

Colo Colo y Universidad de Chile fueron los grandes protagonistas de los campeonatos de los años 90. Con seis títulos para los albos y cuatro para los azules, ambos dominaron la década, pero sólo en 1998 se dio una definición palmo a palmo entre los dos, tal como ocurre en el actual Torneo de Clausura 2017.

En esa oportunidad, en un campeonato largo con 30 fechas, el Cacique llegó a la última fecha siendo líder con 61 puntos y la U era escolta con 60, luego de tener un segundo semestre extraordinario, con un alza similar a la del actual certamen. Sin partidos en simultáneo, los laicos jugaron y ganaron su partido ante Audax Italiano el sábado, llegando a los 63 puntos, y quedaron a la espera del encuentro del domingo entre el Cacique y Deportes Iquique.

Ese día, el duelo en el Estadio Monumental fue complicado para el equipo del técnico Gustavo Benítez, quienes igualaron casi todo el partido 1-1 con los nortinos. Eso hasta que en el minuto 82 el seleccionado chileno Francisco Rojas marcó el definitivo y sufrido 2-1 que les entregó el título a los de Macul, dejando sin opciones a su archirrival.

“Recuerdo que habíamos quedado en que no íbamos a ver el partido de la U, pero algunos lo vieron y cuando llegamos al hotel ya sabíamos el resultado. Lo único que quería era que llegara el domingo. Ese día no nos quería salir el gol, hasta que me llegó la pelota tras un centro de (Marcelo) Barticciotto. Remato, rebota y luego le pego de derecha y salgo a festejar, me sacó la polera. Fue un lindo día para nosotros ya que logramos el título”, añora el Murci, héroe de la jornada, con El Gráfico Chile.

Sobre ese mismo día, los azules Mauricio Aros y Cristián Mora rememoraron la forma en que ellos vivieron ese partido de los albos que determinó al campeón de 1998. Aunque le pidieron ayuda a los ex universitarios que militaban en Iquique y lamentaron perder el torneo, ambos quedaron tranquilos en que los jugadores de aquel plantel de la U eran la base del futuro.

“Ese día estaba en mi casa con mi familia, porque en ese tiempo no se jugaba en simultáneo. Nosotros jugamos el día sábado y estábamos a la espera, con la ilusión y con la expectativa de que Iquique hiciera lo suyo. En ese equipo estaba Cristián Romero y Lucho Abarca, habíamos tenido contacto en la semana y ellos tenían ganas de aguar la fiesta“, rememora Mora.

“Seguimos el partido esperando el resultado y fue lamentable. Uno siempre quiere ganar, pero ese equipo de la U era muy maduro y lo demuestra el repunte que tuvimos. Hicimos una segunda rueda en que no perdimos ningún partido, incluso fuimos al Monumental y con nueve le empatamos a Colo Colo. Coincidió con una segunda rueda muy buena y ese equipo fue la base de los títulos del 99 y 2000″, añadió Aros.

Definiciones similares

Un triunfo más le basta a la U para ser campeón este fin de semana. Ahora, a diferencia de lo que pasó en 1998 donde Colo Colo llegaba puntero, los azules tienen la primera opción y por eso el ex capitán albo Luis Mena ve la actual instancia como similar, pero con una ventaja que favorece a los laicos.

“El partido de la U lo vimos y lo analizamos, pero sabíamos que en el 98′ dependíamos de nosotros. Hoy es complicado porque no dependemos de nosotros y mientras exista la chance se va a pelear, pero lo más importante es que Colo Colo pueda hacer la tarea ante Cobresal y después se verá el otro encuentro“, señala el ex defensor de los albos.

Algo diferente piensa el Murci Rojas, quien ve las dos rectas finales como muy parecidas: “Esta definición se puede comparar con la del 98. Siempre dije que se iba a definir en la última fecha y que si Colo Colo le ganaba a Deportes Antofagasta sería campeón, pero se lo farrearon y lo veo imposible que puedan ser campeones“, indica el lateral mundialista en Francia 1998.

“La U viene jugando bien, ha ido de menos a más, esperó su oportunidad, en cambio Colo Colo se lo farreó. Veo muy poco difícil que la U pierda ante San Luis“, añadió sobre la opción de los azules como campeones, que también comparten los ex zagueros Aros y Mora.

“Anímicamente ahora la U llega embaladísima, con un término de torneo muy bueno, haciendo buenos partidos, ganando de local, de visita, con confianza desde el entrenador hacia abajo. Cuando un equipo está así es muy difícil bajarlo“, señala Aros.

“La U (sale campeón) absolutamente, pero no quiero decir nada más porque no quiero que me pase lo mismo que los colocolinos, que se sentían campeones antes de tiempo. Hay que tomárselo con tranquilidad, ahora cualquiera le gana a cualquiera“, agrega Mora.

¿Último partido simultáneo u horas distintas?

En diciembre del 98 los azules ganaron su duelo frente a Audax Italiano, festejaron el triunfo, pero quedaron en ascuas para celebrar un posible título. Al contrario, los albos se enteraron de la victoria de la U, que, tal como cuenta Mena, los presionó y pudo costarles la corona. Es por eso que los protagonistas de esas jornadas no dudan y valoren que los partidos de los posibles campeones se realicen a la misma hora y mismo día.

“Es importante que se juegue de manera simultánea para que no se preste a suspicacias. Uno sabe que dentro del fútbol hay muchas teorías, pero es importante que se juegue de forma simultánea. Me tocó vivirlo en un proceso con el Bichi (Claudio Borghi). Dependíamos netamente de nosotros y Católica le iba ganando a Coquimbo y nosotros íbamos 0-0, con lo que había que jugar un partido de definición. Eso es mucho más emocionante para todos y es algo entretenido para todos los que nos gusta el fútbol”, recuerda el actual asesor de Blanco y Negro.

“Es lo más correcto jugar en simultáneo, porque se está peleando algo importante. Cuando uno sabe el resultado del rival juegas con más presión, en cambio en simultáneo uno sabe que tiene que hacer su tarea y listo“, comparte su ex compañero de equipo Rojas.

“En simultáneo es mejor, ya que el atractivo de ser campeón en cancha no tiene comparación, además tiene más transparencia y es mejor así“, completa Aros.

Según los entrevistados, la presión y la ansiedad en estos partidos es constante y depende mucho de la madurez del equipo. Aunque para todos la U es favorita a coronarse en el Clausura 2017, la última palabra la tendrán laicos y albos el próximo sábado a las 15:00 horas.