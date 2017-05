Ángel azul: La figura de Guillermo Hoyos fue trascendental en el renacer de la U campeona

“Al principio hubo cuestionamientos hasta de nosotros mismos, pero ha sabido ganarse la confianza de todos”, fueron las sinceras palabras del capitán Johnny Herrera el pasado martes, sobre la llegada de Guillermo Hoyos a principios del 2017.

Las “abrazoterapias”, las alabanzas y comparaciones con sus dirigidos llamaron la atención de los acomplejados jugadores de la Universidad de Chile, quienes venían de varias temporadas complicadas, incluso peleando por salir del descenso directo en dos ocasiones, pero que finalmente se dejaron llevar por la paz que intentó transmitirles el ex seleccionador de Bolivia.

“A medida que fue pasando el tiempo, le tomamos la mano a su idea de juego y hemos alcanzado un nivel que nos tiene acá, a las puertas de un nuevo título. El profe, con su forma de ser, se ganó el cariño de todos. Nos convenció y le creemos. Tiene una forma muy especial de trabajar. Estamos felices con él. Ojalá podamos quedarnos con el título, lo que sería muy importante para todos nosotros”, explica Herrera.

“Uno cuando habla con él sabe que piensa como jugador y eso fue importante porque nos llenó de confianza. Conoce el tema en el vestuario y al trabajar sentí que tenía trabajo parecido a lo que hacían Beccacece y Sampaoli. Buscaban lo mismo, presión alta, ser intenso, tanto a la hora de recuperar como de jugar”, añadió el volante Gustavo Lorenzetti, evocando al pasado.

Respaldo del mundo azul

El trabajo y la influencia importante que tuvo no sólo ha sido destacado por sus dirigidos sino que también por los históricos azules, quienes le entregan todo el mérito al entrenador de los universitarios, por devolverle la confianza a sus estrellas del equipo.

“Hoyos los convenció de que eran realmente buenos. Para nadie era secreto que era un plantel de nivel, lamentablemente los resultados no se le daban, pero no tenían la claridad que tienen ahora. Les recordó que son jugadores campeones de América, entonces imposible que no les vaya bien, y ahora demuestran quienes son”, comenta el ex defensa Mauricio Aros.

“Sin duda que Hoyos influyó mucho en el alza, la figura del técnico no deja de ser importante a la hora de lograr los títulos. Esto es un grupo de trabajo el cual involucra cuerpo técnico, jugadores, dirigencia, y cada uno hace su parte de la mejor forma posible. Cuando esas tres partes logran unificarse y hacen su trabajo, muchas veces se logran los títulos”, vaticinó Diego Rivarola.

Con el título número 18 conseguido con la U, Hoyos consiguió su segunda corona sentado en la banca, luego de conseguir el campeonato de la Primera División de Bolivia en el año 2011 con el Bolívar.