Carlos Heller le dedicó el título de la U a la ex ministra Cecilia Pérez y a los que lo "aplastaron"

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, se mostró muy emocionado por el título 18 de la Universidad de Chile, tras vencer este sábado a San Luis de Quillota en el Estadio Nacional por la cuenta mínima.

El timonel de la concesionaria le dedicó el triunfo a quiénes lo criticaron en los malos momentos y en especial a la ex ministra Cecilia Pérez, quien lo cuestionó en duros términos cuando no se daban los resultados.

“Cecilia Pérez, se sintió agredida por Yerko Puchento y ella es una persona que se siente agredida, ella me agredió a a mi cuando a la U le estaba yendo mal y como ahora lo esta pasando mal, ahora yo solidarizo con ella. Me trató muy mal en la prensa y que no servía prácticamente para nada“, indicó tras el partido.

En esa línea, sentenció que “me dijo que la U estaba muerta por mi presidencia, bueno yo quiero dedicárselo a ella. Cuando esta abajo y también a otra gente que me trató muy mal, yo en vez de aplastar a la gente la subo, al igual que mucha gente que me trato de aplastar en su momento“.

“Este título se lo dedico a esa gente, para subirle el ánimo, a esa gente que nos dio por muertos antes de tiempo, sin rencor, con mucha alegría y con mucho cariño, creo que esto es muy grande para el hincha de la U“, agregó.

Y de lo ocurrido en el Nacional, Heller dijo que “estoy totalmente emocionado, muy contento y levantar la 18 era el sueño de nosotros. Estábamos en crisis, en un hoyo, pero lo superamos y terminamos levantando la copa“.

“Lo pasamos muy mal y en un minuto me senté a pensar que había que rehacer esto. Se trajo a Pablo Silva (al directorio de Azul Azul), ordenó el club y por suerte levantando esta estrella“, cerró.