Uno a uno del campeón: Los números del plantel de la U en la estrella 18

Johnny Herrera: El capitán de la Universidad de Chile disputó la totalidad del torneo en el arco de los azules campeones con 1.350 minutos, siendo fundamental en el alza de su equipo, demostrando su experiencia en los momentos difíciles y consolidándose como uno de los más ganadores en la historia del club.

Matías Rodríguez: El lateral derecho disputó todos los partidos del Clausura 2017 a excepción del último compromiso ante San Luis de Quillota, tras su castigo por acumulación de tarjetas amarillas. Con un total de 1,234 minutos, el argentino fue uno de los pilares de la U campeona.

Christian Vilches: A pesar de ser muy criticado, el defensa de la U igualó la marca de Herrera en este torneo al jugar los 1.350 minutos en las 15 fechas del campeonato. El zaguero se ganó la confianza de Guillermo Hoyos y acompañó a Jara o Contreras en el alza de la defensa azul.

Alejandro Contreras: Con Vilches y Jara consolidado como los centrales de la U, el ex Palestino tuvo pocas oportunidades como titular en defensa, pero tras las rojas recibidas por el ex Mainz 05, el ex seleccionado chileno sub 20 pudo disputar 332 minutos, además del duelo final ante San Luis.

Fabián Monzón: El lateral izquierdo sufrió con las lesiones durante todo el campeonato, pero su gol a O’Higgins le permitió a la U asegurar el partido en Rancagua y conseguir el liderato a una fecha de gritar campeón. Importantes 153 minutos del ex Boca Juniors.

Gonzalo Jara: Aunque el seleccionado chileno no pudo mejorar mucho su registro de expulsiones (recibió roja ante Unión Española y Deportes Iquique), aumentó su participación con la U en el torneo con 1.103 minutos jugados y afirmó la zaga de los azules en su alza durante el campeonato.

Jean Beausejour: Con un inicio dubitativo, el lateral izquierdo de los azules fue tomando un fuerte protagonismo en el equipo de Hoyos, marcó su primer gol con la camiseta de la U ante Cobresal, y colaboró con muchas asistencias en los 1.235 minutos que jugó en el torneo.

Franz Schultz: El ex Santiago Wanderers fue considerado como un verdadero comodín dentro del equipo universitario. Jugando como lateral izquierdo, derecho, volante y hasta de puntero; el Coreano disputó 628 minutos con los azules y ayudó a tapar a sancionados y lesionados en el torneo.

Lorenzo Reyes: Considerado como uno de los mejores jugadores de la U, el Lolo jugó prácticamente todo el campeonato con 1.319 minutos jugados. El ex volante de Almería le dio tranquilidad a la marca en el mediocampo de los azules, y fue el motor de los laicos en su alza futbolística.

Gonzalo Espinoza: El mediocampista regresó a la U tras ser castigado por su polémico asado de cumpleaños y lo hizo de buena forma. Aunque su agresivo estilo de juego lo dejó fuera del partido final ante San Luis por acumulación de tarjetas amarillas -además de sus dos expulsiones- el Bulldog logró promediar 991 minutos en el torneo.

David Pizarro: El experimentado volante de 37 años no tuvo titularidad en el equipo de Hoyos, Pek le pudo entregar tranquilidad al camarín y destellos de talento que influenciaron en los últimos minutos de partido. Aunque sólo fue estelar ante Colo Colo, el ex Manchester City jugó 353 minutos durante el torneo.

Lucas Ontivero: El volante trasandino tuvo innumerables oportunidades de mostrarse en la U. A pesar de ser un refuerzo sorpresivo, sus enganches ilusionaron a los hinchas hasta una lesión que lo dejó en duda para Hoyos. Con poca continuidad, el argentino disputó 247 minutos del campeonato.

Iván Rozas: Ante la salida de Gastón Fernández y la necesidad de sumar minutos por la regla de juveniles, el volante de 18 años tuvo que asumir la función de puntero por la derecha hasta su lesión que lo dejó fuera del torneo donde disputó 365 minutos

Gustavo Lorenzetti: El volante pudo jugar por primera vez como chileno el torneo nacional y asumió un protagonismo importante en el mediocampo de la U, al generar juego, conectándose con los laterales y hasta celebrando goles. El Duende jugó 1.041 minutos en su octavo título con los azules.

Yerko Leiva: El juvenil tuvo que asumir el relevo dejado por Rozas para cumplir con la regla de los sub 20 que impone la ANFP. Aunque fue irregular en el torneo, el ex seleccionado chileno sub 17 jugó 336 minutos y dejó protagonismo para la cantera de la U.

Juan Leiva: Poca oportunidad tuvo el ex Deportes Concepción que fue una de las últimas alternativas en el ataque de la U al jugar sólo 64 minutos

Gastón Fernández**: La Gata fue uno de los jugadores más polémicos de la U en los últimos tiempos. Peleando con sus compañeros en cancha, y con los hinchas fuera de ella, el delantero argentino abandonó la U a mitad de torneo para ir a Gremio. Pese a eso, alcanzó a jugar 324 minutos, dejando en la banca al goleador del torneo Felipe Mora.

Sebastián Ubilla: Marcado por su lesión que lo ha mantenido constantemente fuera de las canchas, el ariete pudo celebrar con goles fundamentales ante Colo Colo y Unión Española, pero no pudo disputar más minutos de los 342 que le dio Hoyos, a pesar de que su rodilla terminara inflamada tras cada partido.

Leandro Benegas: También aquejado por las lesiones, el Toro sólo marcó un gol en el torneo donde disputó 830 minutos. Él mismo reconoció que su función era correr por su banda para darle oportunidades a atacantes como la Gata o Mora, y que buscaba el centro gol, más allá de marcar.

Mario Briceño: El atacante de 20 años era una de las pocas opciones que tenía en ataque Guillermo Hoyos, y por eso jugó a pesar de no ser de gusto. Al cumplir con la regla sub 20, el ex La Serena pudo disputar 143 minutos.

Felipe Mora:A pesar de no comenzar como titular en los primeros partidos por ser banca de la Gata, el goleador del campeonato vivió el mejor torneo de su vida al anotar 12 goles durante los 1.131 minutos que estuvo en cancha.

*Los arqueros Fernando de Paul, Nelson Espinoza y Gonzalo Collao, el defensa Nicolás Ramírez y el volante Sebastián Martínez son considerados dentro del plantel, algunos fueron citados para la banca de la U, pero no sumaron minutos durante el Clausura 2017.

**Dejó la U para firmar por Gremio de Porto Alegre a mitad de torneo.