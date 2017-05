Carolina Goic: “Juro por mi madre y mis hijas que llegaré a primera vuelta”

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, señaló estar segura de que llegará a primera vuelta en las próximas elecciones.

“Esta es una candidatura que sí o sí llega a primera vuelta. Lo juro por mi madre y mis hijas”, afirmó Goic en el programa “En Buen Chileno” de Canal 13.

La timonel de la DC, además, dijo que no le extraña su baja posición en encuestas, y aseguró que esto “tiene que ver con una candidatura que se comienza a desplegar. No son las encuestas en mi caso lo que definen mi candidatura. Los que crean que las encuestas me deprimen o me desaniman, están muy equivocados”.

“No son las encuestas las que determinan las decisiones que voy tomando”, recalcó Carolina Goic.

Respecto de la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien ha subido en los últimos sondeos, indicó ella está más arriba en los números porque “es más conocida, es un fenómeno distinto”.

En cuanto a las propuestas del abanderado del PR, PPD y PC, senador Alejandro Guillier, manifestó que “no las conozco todavía y creo que es sano que se conozcan, que se debatan, podemos tener diferencias, pero en esto confío que haremos un debate con altura de miras”.