El testimonio clave en millonario fraude en Carabineros: “Ellos pagaron mi silencio”

El exjefe de la Dirección de Finanzas, el general en retiro de Carabineros Flavio Echeverría, quien ha declarado tres veces por el millonario fraude al interior de la institución, señaló que “ellos pagaron mi silencios.

La primera vez que fue interrogado por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lidera la cauda, fue el 20 de marzo y fue en calidad de testigo, y sólo debió explicar cómo funcionaba la repartición que dirigía al interior de Carabineros.

En la oportunidad, Echeverrá declaró que todo se debía a una falla del sistema computacional de remuneraciones e hizo énfasis en que la situación había sido solucionada por un subalterno, según consignó La Tercera.

Luego, el 24 de marzo, el exjefe de la Dirección de Finanzas declaró en calidad de imputado ante el mismo persecutor, instancia donde dijo que “efectivamente, reconozco que el 20 de enero declaré ante el fiscal, pero omití información que ahora quiero aportar”.

En cuanto a las operaciones fraudulentas, que él denomina “salidas informales de fondos”, comenzaron en 2008, cuando trabajaba en el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros y fue invitado a participar de este núcleo cerrado de personas por el coronel Arnoldo Riveros.

“A partir del año 2008 comencé a recibir ‘recursos’ en mi cuenta corriente del Banco de Chile, la cual tengo hace más de 15 años. Dichos recursos, lamentablemente, no los supe controlar”, declaró Echeverría, agregando que “(Riveros) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $ 30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (…). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban”.