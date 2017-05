Manchester Arena: Policía confirma 19 fallecidos y 50 heridos tras explosiones en el concierto de Ariana Grande

NOTICIA EN DESARROLLO

Se confirman 19 fallecidos y 50 heridos tras explosiones en el concierto de Ariana Grande.

La primera ministra británica Theresa May condenó el “horrible atentado terrorista” a través de un comunicado según informa la agencia AFP. “Trabajamos para determinar todos los detalles de lo que está siendo investigado por la policía como un horrible atentado terrorista”, señaló la mandataria.

Estas son las imagenes que dejó la emergencia en el Manchester Arena mientras finalizaba el concierto de Ariana Grande.

Policía de Manchester confirma que se trataba de un montón de ropa la presunta bomba en los jardines de la Catedral.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

En un nuevo aviso de la policía de Manchester por Twitter, advierten de una explosión controlada en los jardines la Catedral.

There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don't be concerned. — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

“Justo antes de las 19: 35 horas del lunes 22 de mayo 2017, la policía fue reportada sobre explosiones en el Manchester Arena. Hasta el momento tenemos confirmado 19 personas muertas y cerca de 50 heridos. Esto está siendo tratado comoun incidente terrorista hasta que la policía diga lo contrario”, dice el último reporte de la policía.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

En Chile, la presidenta Michelle Bachelet envió su mensaje de solidaridad con las víctimas.

En esta hora de dolor, nuestra mayor solidaridad con el pueblo británico, en especial las familias de las víctimas en el Manchester Arena. — Michelle Bachelet (@mbachelet) May 23, 2017

La policía de Manchester acaba de anunciar que van a proporcionar un número para que las personas que se encuentren preocupadas por sus seres queridos se informen.

We are working to provide a number for anyone concerned about loved ones to contact which will be released as soon as possible — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Según el sitio NBC, habría al menos 20 muertos y posiblemente una centena de heridos luego de las dos explosiones que se sintieron en el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena en Inglaterra. Así lo habrían reportado policías a NBC News.

El último informe de la policía entregado por Twitter confirma muertos y heridos tras los incidentes ocurridos en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

“Comunicado de la policía sobre el incidente en el Manchester Arena. Servicios de emergencia están respondiendo en este momento a reportes de una explosión en el Manchester Arena. Hay una cantidad de muertes confirmadas y otros heridos. Por favor EVITEN el área mientras los equipos de emergencia trabajan incansablemente en el lugar. Detalles de parte de un departamento de bajas llegarán lo antes posible”.

Minutos de terror se han vivido esta tarde en la ciudad de Manchester, ya que al momento de culminar el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, se escucharon fuertes estruendos, parecidos a los de una bomba, y una serie de disparos, según reportan algunos usuarios a través de redes sociales.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Así luce el exterior del MANCHESTER ARENA #DWTManchester 😞😥 pic.twitter.com/qFEeR7TiUU — Only Osnapitzari (@OnlyOsnapitzari) May 22, 2017

We are aware of an incident at #ManchesterArena. We have officers at the scene & will provide further updates as soon as possible. — BTP (@BTP) May 22, 2017

La policía de la ciudad hace un llamado a que se mantengan alejados del área y que ,ás detalles se conocerán a medida que avanzan los minutos.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow…. — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Según reporta el sitio internacional Daily Mail, la estrella del pop estadounidense terminó su espectáculo cantando la última canción y al bajar del escenario se sintieron de inmediato los estallidos.

“De repente todo el mundo empezó a gritar y correr hacia la salida”, dijeron algunos asistentes al citado medio de comunicación.

VIDEO: Suspected explosions occurred moments after Ariana Grande finished performing at the #Manchester Arena.. pic.twitter.com/gZywvs9UPt — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) May 22, 2017

this was ariana grande' concert / hope everyone in the area is fine https://t.co/aSBbZCA4Uz — ben (@benjy10001) May 22, 2017

BREAKING: Manchester Arena – People flee Ariana Grande concert after reports of loud bangs https://t.co/4DjUhiuFvH — gab/markbraithwaite2 (@glnta7777) May 22, 2017

Publimetro.cl Manchester Arena: Policía confirma 19 fallecidos y 50 heridos tras explosiones en el concierto de Ariana Grande Se registran dos explosiones en el Manchester Arena mientras finalizaba el concierto de Ariana Grande en la ciudad inglesa.