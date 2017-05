Hija de Iturriaga Neumann pide ayuda a Donald Trump por presos de Punta Peuco

Loreto Iturriaga, hija del general (R) Raúl Iturriaga Neumann, pidió ayuda al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir la libertad de los uniformados presos en Chile por violaciones a los derechos humanos.

La mujer habría viajado a EE.UU. y en su cuenta de Twitter, @loretoiturriaga, escribió: “S.O.S. Mr. President, @realDonaldTrump Help us!!! Our fathers, once soldiers, are now Political Prisoners in Chile”.

Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA y encargado de las operaciones en el extranjero se encuentra preso en Punta Peuco por los casos de Prats y la Operación Colombo, engre otros.

En declaraciones a CNN Chile, Loreto Iturriaga indicó que su gestión con Trump es “una carta que queremos entregarle en persona para manifestarle las arbitrariedades. Él ha apoyado a los presos políticos de Venezuela, y queremos que nos ayude”.

Agregó que representa a la agrupación “Libertad a los Batallones Olvidados” y acusó a “la justicia prevaricadora de Chile. Mi padre no tiene ninguna prueba en esta causa (Caso Prats) y ya lleva preso 11 años”.

“Nuestra instancia es llegar vía el Presidente de EE.UU., tener su ayuda para denunciar a esta justicia, al Juez Carroza, para que sea la Corte Internacional de Derechos Humanos para que nos ayude con esta venganza sesgada”, informó a CNN Chile.

Finalmente, dijo que “estamos trabajando por José Antonio Kast y esperamos que nos pueda representar en las gestiones en Estados Unidos”.