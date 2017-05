Partido País: Navarro inscribe nuevo movimiento político y oficializa candidatura presidencial

El senador Alejandro Navarro llegó esta mañana, acompañado de sus adherentes, hasta las oficinas del Servicio Electoral para inscribir el Partido País y oficializar su nueva candidatura presidencial.

La directiva del Partido País y Navarro entregaron seis cajas con fichas de miles de militantes para constituir a la colectividad en seis regiones.

Al finalizar la entrega, Navarro detalló los principales lineamientos de su programa de Gobierno, el que incluirá mejoras en las pensiones, derecho a huelga legal, fin del CAE, el término del Transantiago y la creación de un nuevo sistema de transporte público y estatal.

“Quiero agradecer a esos miles de hombres y mujeres que a lo largo de Chile y particularmente de Arica, Antofagasta, Iquique, El Maule, Biobío y La Araucanía, firmaron por País”, partió Navarro en su discurso.

“Vamos a luchar por una salud digna, lo que hay en Chile hoy es el exterminio de los pobres, más de un millón de personas aguardan por atención especializada”, explicitó.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “vamos a sacar a los médicos de los Uber y los vamos a poner dentro de los consultorios, vamos a establecer un plan nacional que permita todos los médicos necesarios por los convenios que Chile tiene firmado con los países amigos, vamos a dar dignidad a los pobres, trabajadores y trabajadoras”.

“Vamos a establecer el derecho a huelga legal, para que ningún sindicato vuelva de rodillas después de una negociación colectiva, queremos dar dignidad a los trabajadores”, dijo Navarrarro, agregando que los “queremos que los trabajadores del sector público también tengan derecho a huelga”.

Respecto de las pensiones, acotó que “queremos que sean dignas, no más AFP, durante años hemos luchado por acabar con las AFP, nos engañaron, mintieron, abusaron, ha llegado el tiempo de cambiar el sistema, no con un pilar solidario, sino que, con un sistema solidario, mixto, los que quieran estar en el sistema privado que lo estén, pero el 80% de los chilenos que gana $700 mil pesos al mes no pueden estar en una AFP que tenga motivo de lucro”.

“¿Queremos hacer seguir haciendo crecer el armamento que tiene Chile, o queremos mejores pensiones?”, se preguntó Navarro y señaló que “vamos plebiscitar la Ley Reservada del Cobre para saber dónde poner los recursos”.

Asimismo, el senador –que el año pasado renunció al Movimiento Amplio Social (MAS)-, enfatizó que “vamos a establecer que la corrupción no tenga prescripción y vamos a terminar con el CAE”.

“Es hora de distribuir la riqueza que Chile genera, y para eso llega País, para distribuir todo lo que crecemos. Yo quiero un Estado empresario, no un Estado propietario”, puntualizó.