"Yo maté a Madeleine McCann": la historia del pedófilo que escandalizó a Inglaterra

Aaron Collis rompió su silencio luego de años de bajo perfil mediático tras ser el centro de las investigaciones de Scotland Yard tras asegurar el 2009 que él había matado a Madeleine McCann.

El sujeto aseguró que le había quitado la vida a la pequeña Maddie tras dar con ella en Francia, dando a conocer toda su supuesta confesión a través de un sitio web propio, según informa el diario inglés Metro.

El perfil del hombre reunía las características que la policía estimaba que tendría el responsable de la desaparición de la menor, en hecho ocurrido en mayo de 2007 en el balneario de Praia da Luz en Portugal.

Esto debido a que Collis, quien trabajaba en un vivero de plantas, había admitido ser el responsable de once cargos por ofensas sexuales contra niños, hecho que lo llevó a la cárcel.

Publimetro.cl Investigador portugués revela hipótesis sobre macabro destino del cuerpo de Madeleine McCann El ex detective insistió en una entrevista en un canal de televisión que los padres de la niña, Kate y Gerry, fueron responsables de la muerte de su hija.

En ese marco, la investigación de Scotland Yard se centró en el hombre, hasta que llegaron a una conclusión: todo resultó ser una mentira creada por el sujeto, el cual tenía entre sus deseos conocer a los padres de Maddie.

Y ocho después de este suceso, el pedófilo decidió hablar con el diario Cambridge News en donde relató sus motivos para engañar a la policía durante meses.

“Lo estaba haciendo para fastidiarlos porque me gustaba. Todavía me resulta gracioso”, aseguró Collis, quien en la actualidad se encuentra recluido en un hospital de mediana seguridad amparado en la Ley de Salud Mental.

Además, entregó una curiosa reflexión para justificar su razonamiento. “Hay una diferencia entre el comportamiento narcisista y la verdad. Las razones por las que miné fue para servir mis propios propósitos. No tengo ninguna razón para mentir sobre otra cosa”, detalló.

“Preferiría que la gente me odiara a mí. Al menos es una emoción. Quiero que la gente me ame o me odie. No quiero que la gente piense que soy insignificante”, remató Collis.