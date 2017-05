Mundo del fútbol consternado por atentado en Manchester

El Gráfico Chile/ Agencias

Todos los estamentos del fútbol expresaron su apoyo y solidaridad a las víctimas del atentado perpetrado el lunes por la noche tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Manchester, que provocó al menos 22 muertos y 59 heridos.

Tal fue el caso del primer equipo del Manchester United que guardó, antes de comenzar el entrenamiento, un sentido minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado. Los futbolistas y el cuerpo técnico del equipo de Old Trafford, que esta tarde pondrán rumbo a Estocolmo, donde el miércoles disputan la final de la Liga Europa ante el Ajax de Amsterdam, formaron un círculo en un de los campos de entrenamiento en la ciudad deportiva y guardaron un minuto de silencio.

Además, el club informó que canceló las visitas guiadas al estadio durante del día de hoy y de que el museo, la cafetería y la tienda oficial en el estadio de Old Trafford permanecerán cerradas.

Jose Mourinho: "We're all very sad about the tragic events last night; we can't take out of our minds & hearts the victims & their families. — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2017

Mismas disposiciones que tomaron desde su rival de ciudad, el Manchester City, donde la noticia causó conmoción debido a la asistencia de la esposa de Pep Guardiola, Cristina Serra, y las hijas de ambos, Valentina y María, que finalmente salieron ilesas del atentado en el Manchester Arena de la ciudad inglesa.

Según han publicado diversos medios, la familia del técnico del Manchester City se encuentra en perfecto estado tras haber asistido al concierto. El catalán se ha mostrado consternado en su cuenta asociada en Twitter, donde ha publicado un mensaje enviando sus condolencias a “las familias y amigos de las víctimas”.

Claudio Bravo también habló sobre el tema: “Si no nos tocaba viajar ayer seguramente hubiésemos estado ahí (en el concierto de Ariana Grande en Manchester)”, le dijo a Deportes 13.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) May 23, 2017

Pero no sólo en Inglaterra repudiaron el hecho. Figuras como Cristiano Ronaldo y los principales clubes de España, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, abordaron el tema.

“Desde Barcelona, toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del atentado en Manchester”, afirmó el club azulgrana en su cuenta de Twitter oficial.

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que “muestra su más profunda consternación por el atentado cometido en Manchester”. Desde el equipo Merengue expresaron que “quieren transmitir su solidaridad con las víctimas y sus familiares y amigos”, así como “desear la pronta recuperación de los heridos”.

So sad to hear the news from Manchester. My thoughts are with the families and friends of the victims. #prayformanchester Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 23 de May de 2017 a la(s) 2:26 PDT

Can't believe what's happening to this world.My thoughts are with all of those that have been affected by this tragedy #WeStandTogether pic.twitter.com/oV1hvg9lGj — David Silva (@21LVA) May 23, 2017

Acabo de aterrizar en Buenos Aires y me entero con dolor de lo sucedido en Manchester. Mi pensamiento está con ustedes #PrayForManchester — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 23, 2017