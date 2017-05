Melipilla denuncia nueva suplantación de identidad en Independiente de Cauquenes

La definición de la Segunda División Profesional podría sufrir un vuelco total. Este martes Melipilla presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por las irregularidades que presentó su rival, Independiente de Cauquenes, en la última fecha del campeonato, donde no pudieron ganar y terminaron igualados a tres tantos. El empate los dejó en el segundo lugar de la tabla y sin el ascenso a Primera B, el que consiguió Barnechea tras golear a Naval por 6 a 0.

Pero todo podría cambiar. En su denuncia, Melipilla acusa a los sureños de incluir en la planilla al jugador Eelco Navarro pese a que no estuvo sentado en la banca. Su lugar, agregan los Potros, fue ocupado por Diego Silva Valderrama, inscrito oficialmente como analista táctico.

Con este reclamo, los metropolitanos buscan quedarse con los tres puntos y así obtener el ascenso a Primera B. “Busco que se aplique el artículo 53 de las bases, que nos den el marcador 3-0 a favor y con ello los tres puntos”, afirma el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga.

Una segunda suplantación

Ahora, luego de volver a revisar el partido, el conjunto de los Potros encontró una segunda suplantación de identidad, que no fue incluida en la denuncia presentada el martes ante el Tribunal de Disciplina. Según el mandamás del club, su rival del pasado viernes inscribió al médico Juan Daza en la planilla que presentó como oficial, pero sentó al preparador físico Eduardo Oteíza.

“Me acabo de dar cuenta. Hay dos suplantaciones de identidad. He visto el partido diez veces y no sólo colocan a un jugador que no existe, sino que colocan en la planilla al doctor Juan Daza, pero sientan a Eduardo Oteíza, el preparador físico. En las imágenes que muestra el CDF, cuando hace un paneo a la banca, se ve a Oteíza“, denunció Zúñiga en conversación con El Gráfico Chile.

“O sea que esta maniobra no la hicieron una vez, sino que varias veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es algo grave, que hay que cortar y luchar para que no vuelva a ocurrir”, acusa el timonel de Melipilla.

“Es jugar con todo el mundo, es un engaño ¿Dónde está Juan Daza?, seguramente estaba en su consulta, porque en el estadio no estaba. De hecho, cuando atienden a un jugador en cancha, es Eduardo Oteíza el que ingresa. Definitivamente, Daza no estaba en la cancha”, complementa.

Zúñiga aclara que si bien esto no fue presentado en la denuncia, será en los alegatos donde dará a conocer al tribunal esta nueva acusación. “Ya hay un antecedente de que lo que alego es viable. Cuando en el cuerpo técnico de Vallenar ocurrió lo mismo con Diego Silva ante San Antonio Unido hubo resta de puntos”, remata.