Moreira acusa "persecución política" tras ser desaforado: "No van a lograr matarme"

Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago decretara desaforar al senador de la UDI Iván Moreira por delitos tributarios en el caso Penta, el legislador aseguró que recurrirá a la Corte Suprema para revertir el fallo y acusó a la fiscalía de un eventual manejo político.

“No va a lograr matarme porque hemos visto que después de dos años y en época estrictamente electoral, piden el desafuero”, remarcó Moreira

El legislador fue formalizado el año 2015 por el delito de emisión de boletas falsas y infracción a la Ley de Donaciones por un monto total de $38.888.890. Esto luego de conocerse unos correos electrónicos entre Moreira y los controladores del grupo Penta, en que el senador pidió “un raspado de olla” para financiar su campaña electoral del 2013.

“Sabemos que es una cuestión política, no es necesario que me haga la víctima, que hay persecución, todos sabemos que aquí hay un abuso, una desprolijidad, una arbitrariedad, un abuso político de parte de la Fiscalía, porque tuvo dos años para haber requerido cualquier cosa de mí, Yo cooperé, colaboré, me revisaron, por todas partes, no encontraron nada que no fuera campaña electoral”, afirmó.

No obstante, el legislador dijo “respetar la decisión de los tribunales”, argumentando que “desconoce” los argumento por los que los magistrados del tribunal del alzada dieron luz verde a su desafuero, por lo que prefiere no referirse en profundidad por el dictamen de hoy miércoles.

“Vamos a recurrir a la Corte Suprema para que se imponga una verdad jurídica. La gente me conoce, yo como senador de la República voy a seguir haciendo mi trabajo. Esta es una cuestión de primera instancia, hay una serie de trámites que van a desarrollarse en los próximos meses; por lo tanto, que esto no se preste para ninguna confusión”, remarcó.

Moreira, quien se encuentra en Puerto Montt debido a la semana distrital, en una conferencia ofrecida a los medios afirmó que “este es un proceso de investigación, aquí no hay ningún fallo, la gente piensa que si uno está desaforado está fuera del Congreso, eso no es así. Este es un tema que dentro de los próximos 60 días tiene que resolverlo la Corte Suprema”.

Asimismo, el senador enfatizó que ha sido el único que ha reconocido públicamente los hechos en una recordada conferencia de prensa en que reconoció financiamiento en enero del 2015.

“He sido el único que desde un comienzo y hasta el final dije la verdad y seguiré luchando por esa verdad porque yo no he cometido ningún delito. Yo puedo haber cometido una infracción electoral, pero delito no y voy a llegar hasta el final. Tengo la tranquilidad de conciencia porque siempre he dado la cara y jamás me he ocultado detrás de la mentira”.