Nasa revela la exorbitante cifra de hielo perdido por la Antártica y Groenlandia en 14 años

Un gigatón es una unidad de medida un tanto desconocida, pero que representa mil millones de toneladas en su forma tototalmente expandido. Una cifra difícil de dimensionar, pero que la Nasa puso en el tapete al dar a conocer un informe respecto de la cantidad de hielo que la Antártica y Groenlandia han perdido los últimos 14 años.

El derretimiento de ambas masas de hielo, es un problema que concentra la atención de diferentes organismos científicos, debido a que aún no existe acuerdo sobre quien o qué fenómeno es responsable de esto.

Sin embargo, es una realidad que las capas de hielo de la Antártica y de Groenlandia han sufrido cambios drásticos en los últimos años. Para graficar la compleja situación la Nasa reveló dos videos en los que muestra el derretimiento registrado y los cambios sufridos en las masas heladas entre el 2011 y el 2016.

En la Antártica, la investigación basada en las observaciones de los dos satélites gemelos de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán de Recuperación por Gravedad y Experimentos Climáticos (Grace) indica que en los últimos 14 años, el polo sur perdió aproximadamente 125 gigatoneladas de hielo por año dando un total de 1.750 gigatoneladas en el periodo.

Una cifra que además de impresionante, confirma que producto de estas pérdidas el nivel del mar se elevó en 0,35 milímetros por año, por causa de este derretimiento, sumando un total de 0,4 centímetros.

Btwn 2002 & 2016, Greenland shed ~280 gigatons of ice/year, causing 0.03in (0.8 mm)/year of global #sealevelrise : https://t.co/GGR2SB8ZZj pic.twitter.com/lM9MdrgKtN

Por su parte, de acuerdo con los estudios, la masa de la capa de hielo de Groenlandia ha disminuido rápidamente en los últimos años debido a la fusión superficial y el parto de iceberg.

Las investigaciones basadas en las observaciones de los satélites de gravedad de recuperación y experimento climático (Grace) de la Nasa y el Centro Aeroespacial Alemán indican que entre 2002 y 2016, revelan que el hielo del ártico arrojó aproximadamente 280 gigatoneladas de hielo al año, unas 3.900 gigatoneladas durante todo el periodo.

Esta situación, dice el informe, provocó que el nivel global del mar aumentara 0,8 milímetros por año, es decir 1,2 centímetros en 14 años.

Between 2002 & 2016, Antarctica shed ~125 gigatons of ice per year, causing 0.35 mm per year of global #sealevelrise https://t.co/orwpqoSsZb pic.twitter.com/892jeznIPW

— NASA Climate (@NASAClimate) May 23, 2017