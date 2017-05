"America First": El empujón que Trump le da a un primer ministro en la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha empujado al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para hacerse un sitio en primera fila momentos antes del inicio oficial de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada hoy en Bruselas.

Acto seguido y una vez frente al grupo se acomoda el terno y levanta la cabeza en actitud arrogante, hecho que pareció no molestar a sus acompañantes.

El momento fue captado por Steve Kopack, periodista de la cadena CNBC, quien publicó el video en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd

— Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017