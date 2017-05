El aterrador momento en el que gigantesco oso ataca a un cazador y vive para contarlo

Un momento de terror enfrentó un cazador en Ontario Canadá, mientras se encontraba de cacería cerca del río Fire en esa zona del país. El hombre, identificado como Richard Wesley, se encontraba tratando de cazar algo con su arco, cuando repentinamente fue atacado por un oso negro.

El sujeto logró registrar cuando aparece el gigantesco animal de entre unos árboles a varios metros de su posición, pero en cosa de segundos el osos corrió y se le avalanzó encima, quedando todo grabado en su cámara.

Pese al susto, Wesley no sufrió ningún rasguño y decidió compartir su experiencia dejando el video en youtube el que ya ha sido visto más de 300 mil personas.

El cazador logró detener el ataque del oso dándole un puñetazo en el hocico, según lo que describió en su video, aunque aseguró que “debí haberle disparado”.

“Estoy realmente feliz que esta experiencia no haya tenido un desenlace trágico o fatal”, escribió en su cuenta de Youtube, donde además escribió que “Ninguna herida excepto alguna raspadura en el codo y me ego que quedó donde el oso me tumbó”.