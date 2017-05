Beausejour y posible regreso de Valdivia a Colo Colo: "Me encantaría que pudiera volver"

Jean Beausejour da vuelta la página de los festejos con la Universidad de Chile que se quedó con el Torneo de Clausura, enfocándose en la selección chilena que se prepara para enfrentar la Copa Confederaciones de Rusia y de cara a esta competición, lamenta que su amigo Jorge Valdivia no esté en la nómina de Juan Antonio Pizzi.

El lateral, de todas formas, cree que más allá de la citación frustrada el Mago seguirá siendo un referente para el plantel de La Roja: “Jorge es uno de los grandes amigos que tengo en la vida, me genera tristeza que no esté, pero a la vez uno respeta la autonomía del seleccionador para que haga lo que estime conveniente. Estando o no en la nominaciones, él siempre va a ser un hombre de selección, hasta que se retire“.

Además, abordó la posible llegada del “10” a Colo Colo para darle una nueva cara al equipo de Pablo Guede en el Torneo de Transición: “Me encantaría que pudiera volver, que todos los clubes tengan la posibilidad de repatriar, de traer buenos jugadores, potenciar la liga sirve para nivelar para arriba es la única manera de fomentar la competencia. Me imagino que (su llegada) los potenciará, me gustaría que vinieran muchos jugadores no sólo a Colo Colo, toda competencia te hace nivelar hacia arriba”, señaló entusiasmado con la vuelta del jugador tras una década en el exterior, una posibilidad más para que pueda volver a la selección.

Volviendo a la expedición de La Roja en Rusia, Beausejour manifestó que Chile tendrá una difícil tarea en el Grupo B en el que se medirá contra Alemania, Camerún y Australia: “Es un grupo dificilísimo, si bien el equipo de Alemania no es el cuadro que uno acostumbra ver, ellos no hacen nada al azar, es un grupo que se conoce de las olimpiadas y muchos de ellos vienen jugando de las selecciones de base, no es que se junten solo para este campeonato, tienen un trabajo con un proceso largo y lo más probable es que funcionen como equipo. Lo mismo ocurre con Camerún que es campeón de Africa, eso habla por si sólo y que decir de Australia que pese a irse a competir a Asia, clasifica igual“, señaló.

“El favoritismo es para las casas de apuesta“, dijo con respecto a las loas que ha recibido el equipo de Pizzi a nivel internacional, aunque se ilusiona con conseguir un título inédito para el país: “Queremos ser una selección competitiva, como lo hemos sido los últimos años, la Copa Confederaciones es un campeonato que nos ilusiona y lo tomamos con mucha responsabilidad por lo conseguido y lo que hay que conseguir“.

Ahora el jugador se concentrará en el partido amistoso contra Burkina Faso, aunque no deja de mirar los rivales sudamericanos que compiten en la ruta rumbo al Mundial de Rusia en 2018, por eso expresó que la llagada de Jorge Sampaoli a Argentina potenciará al seleccionado trasandino: “Argentina va a ser una selección muy competitiva, va a depender del tiempo previo a los partidos para que pueda imprimir la preparación que Joge (Valdivia) tiene muy buena, en este caso junto a Sebastián (Becaccece) será una de las selecciones más fuertes del mundo”