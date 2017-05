Revelan que Piñera no habría declarado en 2010 participación en Corpesca

La declaración de patrimonio realizada la semana pasada por el ex presidente Sebastián Piñera contendría una diferencia con la que el ex gobernante realizó en 2010, al asumir en La Moneda. En esa oportunidad no habría mencionado una participación en AntarChile, controladora de la pesquera Corpesca, antecedente que sí consignó este año.

A través de dicha participación en la sociedad AntarChile se habrían realizado inversiones en la pesquera por alrededor de 23 millones de dólares, según indica un reporte de radio Cooperativa.

De acuerdo a los antecedentes conocidos este miércoles, la participación de Piñera en dicha firma se remontaría a 2008. No obstante, en esa época la legislación no obligaba a los incumbentes a declarar detalles de sus activos. En la actualidad, la ley exige la declaración individualizada de los derechos en sociedades constituidas en Chile o el extranjero.

En los últimos años, Corpesca se ha situado en el centro de diversas denuncias de irregularidades en la relación entre la política y las empresas, en pesquisas en las que han sido mencionadas personalidades políticas como el ex ministro Pablo Longueira y Jaime Orpis.

Una información publicada por el diario El Mercurio en marzo pasado consignó la entrega de aportes reservados por la pesquera a 35 políticos entre los años 2009 y 2013. Entre dichos pagos se contarían recursos para las campañas presidenciales de Sebastián Piñera y Evelyn Matthei.