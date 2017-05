La "trampa" que esconden las bolsas biodegradables

Actualmente 51 comunas del país ya cuentan con ordenanzas municipales que regulan y buscan erradicar el uso de bolsas plásticas. La mayoría de estos documentos detallan la erradicación de la bolsa de polietileno, dado a los efectos que generaría en el medioambiente.

Ante esto, los comerciantes (que voluntariamente adhieren a las normativas) han debido adaptarse a lo solicitado buscando otras opciones. Sin embargo, desde Inapol, uno de los principales fabricantes de bolsas plásticas del país señalaron a Publimetro que “por lo menos en el retail al día de hoy no existen cadenas que estén utilizando alguna de las alternativas que te mencioné, básicamente por un tema de precios”.

Las alternativas sustentables son más caras

Felipe Gracia, gerente comercial de Inapol, dijo a Publimetro que dentro de su catálogo tenían dos opciones consideradas sustentables, de las que una era 100% biodegradable. La primera de ellas serían las bolsas de ‘biobasado’ (polietileno verde). “El polietileno normal se hace en base a petróleo, en cambio éste se hace en base a caña de azúcar. Su aporte no va por el lado de la biodegradación ya que se demora lo mismo que el polietilieno normal en degradar. Su aporte va en tener una huella de carbono negativa (-2,78 vs +1,93 del polietileno normal)”, explicó Gracia, agregando que el precio es aproximadamente un 25% más alto que el del polietileno normal.

La segunda opción disponible sería la única del catálogo presentado por Inapol que entraría en la categoría de 100% biodegradable. Se les llaman bolsas ‘compostables’ donde si bien, también es biobasado, se hace en base a maíz. “Bajo un tratamiento de compost, su degradación se produce en aproximadamente 6 meses ya que se transforma en abono”, explica el representante de Inapol. Sumado a lo anterior, Gracia señala que “lamentablemente en Chile existen solo 2 plantas de compost por lo que no se puede asegurar que el destino de la bolsa sea el que corresponde. No existen estudios de qué es lo que pasa si la bolsa compostable termina en un vertedero”. El valor de esta alternativa, es cuatro veces mayor.

¿De qué son las bolsas que nos entregan como ‘biodegradables’ en algunos locales?

Dentro de la cartera de clientes de Inapol, expuesta en su sitio web, destacan grandes cadenas comerciales como Walmart y Lider, Cencosud (Jumbo, Easy), Unimarc, Big John, Cruz Verde, Tottus, entre otros. Considera a gran parte del rubro de los supermercados. Ante la pregunta de “qué tipo de bolsa es la que prefieren los supermercados”, la respuesta del gerente de ventas de Inapol, fue que en medidas hay varias, pero que si hablábamos del “tipo de material, he notado mucho interés en el tema del impacto ambiental, pero a la vez un desconocimiento tremendo y una toma de decisiones sin información”. “Al día de hoy no existen cadenas que estén utilizando alguna de las alternativas que te mencioné, básicamente por un tema de precios”, confirmó el representante de Inapol.

“Insisto en que estas alternativas son actualmente las únicas certificadas por las entidades que corresponde”, explicó Felipe Gracia, puntualizando en que “las que ves en el mercado y notas que son distintas al tacto o a la vista son con polietileno reciclado, oxodegradables o alternativas mixtas”. Ninguna de ellas biodegradables.

Al día de hoy no existen cadenas que estén utilizando bolsas biodegradables, según Inapol.

La mentira de las oxobiodegradables

Reiteramos: desde Inapol nos señalaron que ninguna de las cadenas de supermercados está usando las bolsas 100% biodegradables, ni aquellas de biobasado que son un poco más recomendables y de hecho son las únicas certificadas internacionalmente como tales. El detalle de las bolsas que se están comprando y que se ven en el mercado (con un aspecto distinto a las convencionales), según Inapol son:

Con material reciclado: Se recicla polietileno y se hacen nuevas bolsas.

Se recicla polietileno y se hacen nuevas bolsas. Oxodegradables: Estuvieron de moda un tiempo ya que a los seis meses la bolsa de divide en millones de pequeños pedazos y desaparece a simple vista. Este producto es simplemente polietileno normal con un aditivo que produce el efecto mencionado. A estas alturas ya está comprobando que el Oxodegradable causa un daño mucho mayor al medioambiente.

Estuvieron de moda un tiempo ya que a los seis meses la bolsa de divide en millones de pequeños pedazos y desaparece a simple vista. Este producto es simplemente polietileno normal con un aditivo que produce el efecto mencionado. A estas alturas ya está comprobando que el Oxodegradable causa un daño mucho mayor al medioambiente. Existen muchas alternativas en el mercado donde simplemente el mix de componentes hace que sean diferentes a la visita y al tacto y se promocionan como biodegradables, pero no los son.

(Todo lo anterior, en palabras propias del gerente de ventas de Inapol, Felipe Gracia)

Para el representante de la fábrica de bolsas, se debería avanzar hacia la reutilización. Pero también, transparentar la información frente a lo que es y lo que no es biodegradable. “Es muy importante establecer bien los conceptos que se utilizan para analizar, ya que todas las bolsas se degradan, solo que algunas lo hacen antes y otras después; algunas están sujetas a ciertas condiciones para degradar y otras aportan cosas diferentes a la biodegradación”, explicó a Publimetro.

Gracia señaló además, por vía telefónica, que ellos siempre han sido muy transparentes en informar a sus clientes sobre las alternativas disponibles, y a pesar de que en su momento se pensó que la bolsa oxobiodegradable era una opción, estudios posteriores comprobaron que la bolsa se degrada a niveles no visibles al ojo humano, pero que esas partículas siguen presentes en el planeta durante los mismos cientos de años que cualquier resto de polietileno de mayor tamaño.

El año 2007, el portal “VeoVerde” publicó una aclaración sobre bolsas supuestamente “biodegradables”. En aquella ocasión la empresa involucrada fue Cencosud, puntualmente en su cadena Jumbo. El medio señala que desde hace unos años, la empresa habría incorporado bolsas con el sello de ‘100% biodegradables’, cuando en realidad no lo eran, correspondían a bolsas “oxo”.

Según publica “VeoVerde”, “las bolsas de Jumbo, Easy, Santa Isabel, entre otras tiendas de Cencosud, prometían ‘degradarse naturalmente para convertirse en agua, dióxido de carbono, y biomasa, elementos inofensivos al medio ambiente"(…)”. El 2007, transparentaron la situación retirando la leyenda ‘100% biodegradable’ y cambiando el estampado que decía en el fuelle que se biodegradarían ‘en ambiente sanitario por acción de microorganismos de acuerdo a la norma D 6954-04’, por ‘se degradará en el medioambiente por efectos de la oxidación producida por calor y/o luz’.

Un punto clave es que las bolsas “oxo-degradadles” (u oxobiodegradables, como les decían por aquél entonces) son lo mismo que las de polietileno, demoran entre 200 y 500 años en desaparecer, aunque dejen de ser visibles al ojo humano. Ahora, que en más de 50 comunas del país se está exigiendo que las bolsas sean biodegradables o de plano, que no se entreguen bolsas, quisimos consultar con las grandes cadenas de supermercados como están afrontando esta situación.

La respuesta de las cadenas de supermercados

Consultamos puntualmente por el caso de Las Condes, comuna donde recién se está iniciando el proceso a través de una ordenanza municipal. La ordenanza de Las Condes es bastante amplia. Señala que “se asumirá el compromiso de sustitución de bolsas de plástico por bolsas o cajas compostables, biodegradables, reutilizabas o similares, por ser amigables por el medioambiente durante un periodo de dos años desde la publicación de esta Ordenanza en la página web municipal”.

Otras municipalidades, como la Municipalidad de Santiago, especifican el requerimiento de certificados de normas de compostabilidad, como el ASTM 6400 y/o EN 13432. Estos certificados los tiene Inapol para el producto de bolsas compostables que aún “no ha sido utilizado por ninguna cadena”.

Ante la pregunta de “¿Qué bolsas usarán en la comuna para entregar a los clientes?” en el caso de Las Condes, la respuesta oficial de Stefanie Pope, subgerente de RSE y Sustentabilidad de Walmart Chile a Publimetro, fue que “el plan de la comuna se llama ‘Las Condes Cero Bolsas Plásticas’ porque el objetivo es precisamente dejar de entregar plástico que termina como desecho, perjudicando a nuestro medioambiente”. Agregó que “según nuestra visión, la forma de abordarlo no es a través de la sustitución de un material de desecho por otro, sino fomentando un cambio de conducta.(…) Por eso, nuestra propuesta es promover el uso de alternativas reutilizables”.

También señaló que si no se desea comprar una bolsa de tela, las personas son libres de tener una confeccionada en casa o comprada en otro lugar. Por la respuesta otorgada, se podría asumir que no entregarán bolsas de ningún tipo, al menos de manera gratuita. Por lo mismo, desde el 2014 poseen la campaña “Acuérdate de mí”, para que no se les olvide la bolsa de tela a los clientes. Tratamos de comunicarnos con Cencosud, lamentablemente al cierre de esta edición, no pudimos concretar una respuesta oficial.

Hay que aclarar, que la ordenanza impulsada por el alcalde Joaquín Lavín, en ningún punto del documento habla de “cero bolsas” como señalan desde Walmart. Tampoco especifica la necesidad de certificados de ellas, solo señala “biodegradables” y eliminación de ‘bolsas plásticas’. Las 100% biodegradables, no entrarían en esa categoría. Curiosidad: Al ser googleado el concepto “Las Condes cero bolsas plásticas”, sólo aparecen las noticias donde se señala que Walmart adhiere a la campaña. No hace alusión a ninguna publicación propia desde la municipalidad, ni de otra de las empresas participantes.

A pesar de haber realizado la pregunta, desde Walmart no nos señalaron cifras puntuales respecto al costo que tendría el hecho de incorporar bolsas ‘100% biodegradables’. “El costo de las bolsas plásticas está incorporado en nuestro modelo de negocios, con lo que podríamos seguir operando perfectamente si continuáramos con su entrega. Esta decisión no busca una disminución de los costos, si no promover un cambio de conducta en los clientes”, dijo a Publimetro, Stefanie Pope.

Sin embargo, desde Inapol-proveedor de bolsas de Walmart- si tuvimos respuesta. Cambiar de las bolsas de polietileno a las bolsas 100% biodegradables, compostables, que tienen disponibles le significaría a las empresas un gasto 4 veces mayor, al que tienen actualmente.

Invertir en bolsas 100% biodegradables, les significaría a los supermercados un gasto 4 veces mayor al actual. Desde Walmart, señalaron que no van a entregar bolsas en Las Condes, apelando al concepto de “cero bolsas”.

El rol del Ministerio de Medioambiente: fiscalización y cultura de la reutilización

Actualmente en nuestro país el control de uso de las bolsas plásticas está quedando en manos de los municipios, a falta de una ley sobre el tema, a pesar de que hay algunos proyectos al respecto durmiendo en el congreso. Conversamos con Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien lleva varios años siendo consultado como experto en el tema de las bolsas, incluso previo a su ingreso al ministerio. La máxima autoridad medioambiental del país, señaló a Publimetro que la idea propuesta por el anterior ministro, Pablo Bedanier, el 2015 de “estandarizar normas de reciclaje -para las bolsas- y prohibir aquellas que no las cumplan”, se va a concretar.

“Efectivamente no todas las bolsas que dicen ser biodegradables son biodegradables y hay estándares que hay que seguir avanzando para poder dar garantía de que cuando se tiene esa categoría de biodegradable, lo sea”, explicó el ministro Mena. “La ley REP -gestión de residuos y la responsabilidad extendida al productor- nos faculta a etiquetar diversos tipos de artefactos por sus atributos medioambientales, eco-etiquetados”, agregó.

El Ministro de Medioambiente confirmó que con esta ley el ministerio se va a involucrar en el tema de las bolsas, y que “ya no va a bastar con diga que algo es sustentable, si no que va a tener que demostrarlo ante nosotros y eso va a tener una etiqueta por parte nuestra”. Tanto el ministro Marcelo Mena, como Felipe Gracia, representante de Inapol, señalaron que si bien es importante avanzar en el reemplazo de la bolsa plástico por opciones más adecuadas, también está la opción de plantear cambios culturales respecto a las bolsas. Una vía, según Inapol, sería considerarlas para la separación de basura en procesos de reciclaje.

Para el Ministro Mena, se debe considerar tanto la reutlización de la bolsa, como el reciclaje y las opciones más sustentables (biodegradables).

“La prohibición de la bolsa plástica sin duda tiene un efecto beneficioso (…)” destaca el Ministro, pero además agrega que “el camino no va tanto por si la bolsa es biodegradable o no (…) lo importante acá es avanzar hacia una regulación del uso. Que haya una mejor reutilización de las bolsas”. La autoridad señaló que una bolsa biodegradable, que no es tratada de manera adecuada, igual podría convertirse en un residuo tóxico. De igual manera, el ministro reitero su compromiso de seguir avanzando en estas materias y señaló a Publimetro que han apoyado estas iniciativas en todas las comunas que se han establecido.